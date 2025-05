Als der frühere Lebensgefährte ihrer gestorbenen Patientin fertig ist mit seiner Aussage, will ihm die Angeklagte noch etwas sagen. Ihre Stimme bricht, deshalb ist nicht alles davon zu verstehen, aber dass es ihr leidtut, das kommt an. Schon zu Beginn des zweiten Verhandlungstags am Amtsgericht Augsburg sagte die Ärztin über die tote Patientin: „Das war das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist, beruflich und menschlich.“

Der Staatsanwalt wirft der Ärztin Behandlungsfehler und fahrlässige Tötung in zwei Fällen vor. Einmal soll ein Patient bei einer Magenspiegelung einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben. Die 63-Jährige soll den Mann falsch notärztlich versorgt haben, sodass er starb. Im Fall der gestorbenen Patientin sollte die Ärztin einen Magenballon einsetzen, der jedoch die Atemwege versperrte – auch hier ging die Rettung schief, die Ärztin selbst kollabierte während der letztlich vergeblichen Rettungsmaßnahmen.

Am Vormittag des zweiten Verhandlungstags geht es vor allem um den Tod der Patientin, die sich offenbar übergewichtig fühlte. Die Angeklagte erklärte, dass sie 2012 begonnen habe Magenballons einzusetzen. Ihr damaliger Chef in einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) habe sie in eine Privatklinik nach München geschickt, um die Operation zu erlernen. Von 2015 an bot sie den Eingriff auch in ihrer eigenen Praxis an.

Etwa 80 bis 100 Ballons habe sie pro Jahr eingesetzt. „Nie gab es Probleme.“ Sie habe auf ihrer Homepage und in Gesprächen mit Patienten betont, dass sie keine Magenballons aus ästhetisch-kosmetischen Gründen einsetze, sondern nur, wenn diese medizinisch indiziert seien. Vor allem bei krankhaftem Übergewicht können Magenballons helfen.

Die infolge der Operation gestorbene Patientin dürfte eher nicht krankhaft übergewichtig gewesen sein. Laut angeklagter Ärztin habe sie der Patientin bereits Anfang 2020 einen Magenballon eingesetzt, woraufhin die Frau zehn Kilo verloren und 60 Kilogramm gewogen habe. Ende des Jahres habe sie dann noch einen Ballon haben wollen. Ihr früherer Lebensgefährte sagte im Zeugenstand aus, dass seine Freundin „absolut schlank“ gewesen sei und nie etwas von Magenballons erwähnt habe. Am Unglückstag fuhr er sie zur Praxis und dachte, es handle sich um eine Routineuntersuchung.

Doch er erreichte sie anschließend nicht mehr, erst abends erfuhr er, dass seine Freundin im Krankenhaus liegt – die Praxis hatte keine Kontaktdaten und nur eine veraltete Wohnadresse. „Es macht mich persönlich traurig, dass das so gelaufen ist“, sagte die Angeklagte dazu.

Es gibt unterschiedliche Versionen zum Ablauf der Rattungsmaßnahmen

Was im Behandlungsraum vorgefallen ist, dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Rettungssanitäter glauben sich zu erinnern, dass dem Notarztteam niemand von einem Magenballon erzählte, wodurch wertvolle Zeit verloren gegangen sei. Die Anklage wirft der Ärztin vor, dass auf ihre Anweisung hin der Ballon falsch eingelegt und befüllt worden sei.

Die Ärztin selbst schildert den Ablauf anders: Sie habe standardgemäß mit einem Endoskop den Magen inspiziert, eine Assistentin habe anschließend den Ballon hineingeschoben. Wiederum habe sie sich mithilfe des Endoskops versichert, dass der Ballon richtig sitzt und diesen dann mit 500 Milliliter einer blau gefärbten Flüssigkeit befüllt. „Ich bin mir sicher, dass der Ballon im Magen war und wir ihn dort befüllt haben.“

Tatsächlich befand sich der Ballon zu weit oben im Rachen. Als er befüllt und somit prall wurde, blockierte er die Atemwege. Das Praxisteam begann mit Maskenbeatmung, aber das nützte nichts. Ein Arzt aus der Nachbarschaft eilte herbei, innerhalb von fünf Minuten traf der Notarzt ein. „In der Praxis herrschte heilloses Chaos“, sagte einer der Sanitäter. Die angeklagte Ärztin kippte um, ihr sei, gab sie im Gerichtssaal an, schwarz vor Augen geworden. Der Notarzt schaffte es schließlich, den Ballon platzen zu lassen. Da jedoch war, wie sich später herausstellte, das Gehirn der Patientin bereits unwiderruflich beschädigt.

„Dass es so geendet hat, erschüttert mich bis heute jeden Tag“, sagte die Angeklagte. Sie könne aber sagen, dass sie, solange sie Herrin ihrer Sinne war, nach bestem Wissen und Gewissen alles getan habe, um der Frau zu helfen. Ein schneller Luftröhrenschnitt hätte die Patientin vielleicht noch retten können, mutmaßte die Ärztin. Aber sie sei gar nicht auf die Idee gekommen, dass der Magenballon falsch sitzt. Der Notarzt gab an, dass solch eine Maßnahme aus seiner Sicht ohnehin zweitrangig gewesen sei.

„Ich habe danach nie wieder einen Magenballon angefasst“, sagte die Ärztin, die weiterhin medizinisch tätig ist. Weil ein Sachverständiger erkrankt war, müssen die Prozessbeteiligten nun noch einen Termin für einen dritten Verhandlungstag finden – erst dann ist mit einem Urteil zu rechnen.