Die Forderungen sind klar formuliert: "Wir wollen sanierte Schulen! Bringst du's, Frau Wild?" Neben der grünen OB-Kandidatin für Augsburg wird auch der SPD-Bewerber Dirk Wurm direkt angesprochen: "Wir wollen kostenloses Wlan überall!" Und der Kandidatin der Augsburger CSU, Eva Weber, wird von Jugendlichen aus der Stadt ganz allgemein mitgeteilt: "Wir wollen mit entscheiden!" So steht es auf Plakaten einer Kampagne, die der Stadtjugendring (SJR) Augsburg am Wochenende aufhängt. "Wir wollen", sagt SJR-Vorsitzender Jonas Riegel, "junge Wähler an die Urne bringen."

Der Augsburger Stadtjugendring steht mit diesem Anliegen nicht alleine da. Überall im Freistaat organisieren die regionalen Jugendringe vor der Kommunalwahl Diskussionen, Treffen und Aktionen, um Jugendliche mit Wahlen vertraut zu machen und sie für Politik zu begeistern. In Augsburg geht der bayernweit drittgrößte Stadtjugendring mit seiner Plakataktion, die die Süddeutsche Zeitung als Medienpartner unterstützt, allerdings weiter als die meisten bayerischen Kollegen. "So eine aufwendige Kampagne", heißt es bei der Dachorganisation Bayerischer Jugendring, "ist schon etwas Besonderes."

Detailansicht öffnen Wunsch und Wirklichkeit: Die ersten Plakate sollten mit ihren unrealistischen Forderungen Aufsehen erregen (Reihe oben). Der zweite Teil der Aktion, die am Samstag startet, nennt konkrete Ziele. (Foto: sjr)

Da ist es für das Anliegen gar nicht mal ungelegen gekommen, dass es beim Start des ersten Teils der Plakataktion vor ein paar Wochen Ärger gegeben hat. Die Kampagne ist so angelegt: Augsburger Jugendeinrichtungen haben in allen Stadtteilen Feedback der Jugendlichen eingeholt. Welche Themen sind euch wichtig? Was wollt ihr von der Politik? Viele der Antworten hat der SJR auf Plakate gedruckt und in die Stadt zwischen die Wahlplakate der Parteien gehängt. Die Wünsche waren zunächst utopisch, auf den Plakaten gab es keine Auflösung, wer dahinter steckt: kostenlose Kinobesuche, Führerschein ab zwölf Jahren, solche Forderungen standen plötzlich im Raum. "Das sollte zum Denken anregen", sagt SJR-Sprecher Andreas Keilholz. Einen AfD-Vertreter der Stadt regte dies jedoch eher zum Protest an, er beschwerte sich über die Plakate. Und tatsächlich musste der Stadtjugendring sie vorzeitig wieder abhängen, weil es laut Ordnungsamt keine Genehmigung gab. SJR-Vertreter Keilholz spricht von einem Missverständnis, für die Kampagne hätte es aber nicht besser laufen können. Plötzlich gab es eine Aufmerksamkeit für die Botschaften, die sonst nicht da gewesen wäre.

Der zweite Teil der Kampagne, der am Samstag starten soll, ist nun genehmigt. Es sind die Plakate, auf denen sich die Jugendlichen mit ihren Forderungen direkt an die Kandidaten fürs Oberbürgermeisteramt wenden. "Die Kommunalwahl ist die wichtigste Wahl für junge Leute", sagt Helmut Jesske. Am Ort werde bestimmt, ob es öffentliches Wlan gibt, wie der Fahrradverkehr funktioniert. "Das ist am greifbarsten, da versteht man Politik am besten." Und um dieses Verständnis ist es nicht immer zum Besten bestellt. "Wir haben", sagt SJR-Vorsitzender Riegel, "ein Sender-Empfänger-Problem." Der Diskurs zwischen Jugend und Politik funktioniert oft nicht so richtig. Im Jahr 2018 etwa hat der Augsburger Stadtjugendring ein Partizipationskonzept vorgelegt und aufgelistet, wie Jugendliche beteiligt werden können: projektbezogen, über offene Formen wie Umfragen, aber auch immer stärker über neue Medien. Bloß bitte nicht über Jugendparlamente, wie es sie in einigen Städten gibt. "Da schlafe ich schon bei der Hälfte des Wortes ein, wenn ich es höre", sagt Riegel. Solche Gremien seien Scheinbeteiligungen und wenig sinnvoll. Da bringen, heißt es auch beim Bayerischen Jugendring, U-18-Wahlen schon deutlich mehr, um junge Leute mit Politik vertraut zu machen.

Diese "Befähigung zur Auseinandersetzung mit dem politischen Kosmos", die mit Aktionen wie in Augsburg und anderen Städten ausgeprägt werden soll, ist laut Riegel nicht selbstverständlich. "Viele Jugendliche kennen das nicht, dass andere für einen eintreten." Und gerade für Heranwachsende sind die politischen Entscheidungsprozesse schwer zu verstehen. Da will einer mit 15 Jahren einen Skaterpark, aber wenn die Anlage dann tatsächlich gebaut wird, ist er schon 17 und hat andere Interessen. "Demokratie braucht Zeit, das müssen Jugendliche auch lernen", sagt SJR-Geschäftsführer Jesske. "Aber es könnte manchmal schon schneller gehen." Dass Politik oft aus Kompromissen besteht, macht die Sache nicht leichter. Auch das müssen Heranwachsende erst lernen. Wenn dann aber Entscheidungen durch Klein-Klein-Kompromisse aufgeweicht werden, nennt Riegel das als größte Gefahr für Politikverdrossenheit.

"Die Jugend ist nicht apolitisch, im Gegenteil, das zeigen ja schon all die Demonstrationen von ,Fridays for Future'", sagt Riegel. Jugendliche wollen aber kein Parteigeplänkel, sondern Sachpolitik. "Sie merken, wenn jemand ehrlich mit ihnen umgeht." Auch in diesem Jahr veranstaltet der Stadtjugendring wieder eine Podiumsdiskussion mit den OB-Kandidaten Augsburgs. Bei der vergangenen Bundestagswahlwahl gab es auch eine Diskussion, dabei sollten Bewerber in die Rolle eines Konkurrenten schlüpfen und Werbung für dessen Politik machen. Wer von den Kandidaten das ausnutzte, um die Politik des Kollegen schlecht zu reden, der kam nicht gut an. Und deshalb braucht es auch ehrlich gemeinte Angebote in Städten und Gemeinden, um Jugendliche einzubeziehen. In Augsburg gibt es so ein Projekt, das der Stadtjugendring lobt. Im Stadtteil Haunstetten wird ein riesiges Wohngebiet geplant: Zwei Jugendliche durften beratend sogar im Preisgericht des Architektenwettbewerbs sitzen. "So etwas ist echte Beteiligung" sagt Riegel. "Wer da mitmacht, geht hinterher mit ganz anderen Augen durch die Stadt."