Es sind schreckliche Vorwürfe gegen eine Pflege-WG im Landkreis Augsburg: unqualifiziertes Personal, zu wenig Personal, mangelnde Wundversorgung, die Bewohner können das Haus kaum verlassen, weil es nicht barrierefrei ist - die Feuerwehr musste demnach bereits Patienten mit einer Drehleiter rausholen, um sie in ein Krankenhaus fahren zu können. Das Gebiss einer Frau sei im Zimmer eines anderen Bewohners gefunden worden, offenbar werden die Zähne alle Bewohner mit ein und derselben Zahnbürste geputzt.

"Unhaltbare, menschenunwürdige Zustände sind das", sagt ein Angehöriger, der nicht mit Namen genannt werden will. Er hat seine Schwiegermutter aus dem Haus geholt, weil sie dort "lebensverkürzenden Maßnahmen" ausgesetzt gewesen sei. Die Leitung des Dienstes weist alle Vorwürfe zurück, am Montag beschäftigten sich Experten im Landratsamt Augsburg mit den Vorwürfen. Das Problem ist aber, das bei Pflegeeinrichtungen wie solchen Senioren-WGs die Heimaufsicht nur begrenzte Handhabe hat um einzugreifen.

Es gibt eine mehrere Seiten umfassende Zusammenfassung mit Vorwürfen gegen die Pflegeeinrichtung, zusammengetragen von Angehörigen, aber auch von Ärzten und Fachpersonal. Die Einrichtung hat noch andere Standorte. Sedativa würden großzügig und ohne Dokumentation verabreicht. Einmal sei ein Bewohner gestorben, aber noch weiter in seinem Rollstuhl in der Küche gesessen, während die anderen Bewohner zu Mittag aßen.

Da Senioren-Wohngemeinschaften in Privathäusern untergebracht sind und somit nicht als Pflegeheime gelten, sind der Heimaufsicht oft die Hände gebunden, um umfassend zu kontrollieren. In einem Brief des Landratsamts Augsburg an das Gesundheitsministerium fordert die Heimaufsicht, die Gesetzeslage entsprechend zu ändern. Beim Runden Tisch im Landratsamt ging es auch um die Frage, ob Senioren-WGs überhaupt für höhere Pflegestufen geeignet seien, bei denen es intensive Betreuung mit einem hohen Personalschlüssel brauche - und was es an Mindestvoraussetzungen für bauliche Standards geben müsse.

Die Leitung der Einrichtung weist alle Vorwürfe zurück. Sie spricht von geschäftsschädigenden Unterstellungen, man behalte sich rechtliche Schritte vor. Die Heimaufsicht kontrolliere regelmäßig, seien Mängel aufgetreten, seien diese abgestellt worden. Jeder sei eingeladen, sich vor Ort ein Bild von der Einrichtung zu machen.