Von Florian Fuchs, Augsburg

Der Eiskanal wird nicht umsonst „Mutter aller Kanustrecken“ genannt. Augsburg baute für die Olympischen Spiele 1972 das erste Kanu-Slalom-Stadion der Welt, 50 000 Zuschauer standen damals dicht an dicht am Wasser und feuerten die Athleten an zwei Wettkampftagen an. Der Eiskanal, der heute 12 000 Zuschauer fasst, ist Vorbild für viele seitdem weltweit errichtete Kanustrecken. Es ist klar, dass das Original – sollte Deutschland wieder einmal Olympische Sommerspiele austragen – dann auch wieder Teil der Wettkämpfe sein will.