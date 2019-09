Weil er ohne Führerschein Roller gefahren ist, musste ein junger Mann bei der Polizei in Schwaben vorstellig werden - und fuhr ohne Führerschein mit seinem Roller bei der Dienststelle vor. Die Beamten in Nördlingen stellten das Gefährt des 20-jährigen Mannes am Montag sicher, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.