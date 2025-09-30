Zum Hauptinhalt springen

Chronischer SchmerzWenn die Migräne Lebensträume zerstört

Lesezeit: 5 Min.

Sandra Hackenberg hat heute eine eigene Praxis in Augsburg, um Menschen mit chronischen Schmerzen zu helfen.
Sandra Hackenberg hat heute eine eigene Praxis in Augsburg, um Menschen mit chronischen Schmerzen zu helfen. (Foto: privat)

Kopfschmerz-Attacken, Erbrechen, Empfindlichkeit gegen Licht und Geräusche: Seit sie zwölf ist, leidet Sandra Hackenberg an Migräne, zeitweise hat sie ihr Leben bestimmt. Wie sie gelernt hat, mit der Krankheit zu leben - und heute anderen hilft.

Von Cara Emilia Dühr, Augsburg

Irgendwann hat Sandra Hackenberg angefangen, nur noch die guten Tage im Schmerzkalender gelb zu markieren. Die Tage, an denen sie sich nicht vor Schmerzen übergeben musste oder in einem abgedunkelten Zimmer lag, abgeschottet von der Welt. An denen sie nicht glaubte, ihr Kopf zerplatze gleich. Tage, an denen sie keine Schmerzmedikamente einnahm, um das Pochen in ihrem Schädel irgendwie aushalten zu können. „Der Schmerz ist so übermächtig, dass einem alles vor den Augen verschwimmt“, sagt die 34-jährige Augsburgerin.

