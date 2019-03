28. März 2019, 18:40 Uhr Augsburg Limo-Liebhaber als Einbrecher

Ein 60-jähriger Limonaden-Liebhaber hat sich in eine Augsburger Fachhochschule einschließen lassen, um Softgetränke zu genießen. Der Mann habe ausschließlich Bio-Drinks getrunken, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Um an die Getränke zu gelangen, habe der Mann einen Kühlschrank aufgebrochen. Als er das Gebäude verließ, löste er einen Alarm aus. In der Kantine trank der Eindringling zwei Limonaden und einen Smoothie.