Justus Harlfinger war tatsächlich noch nie in der wieder aufgebauten Dresdner Frauenkirche. Er hat die Ruine gesehen, er hat sie im Zustand des Wiederaufbaus besucht, sein Vater stammt aus Dresden. Aber die fertige Frauenkirche kennt er vor allem im Maßstab 1:54, selbst gebaut: 3000 Stunden hat Harlfinger daheim in Penzing bei Landsberg am Lech an seinem Lego -Modell gearbeitet, er hat geplant, recherchiert, Teile ausprobiert und gebastelt. „Bauzeit: Mai 2022 bis Februar 2026“ steht auf einem Schild an seinem Stand in der Messe Augsburg – für die Dresdner Frauenkirche aus etwa 100 000 Legosteinen.

Die Bricking Bavaria ist am Wochenende in der Augsburger Messe zu Gast und laut Eigenwerbung die zweitgrößte Lego-Fan-Ausstellung Europas, mit 570 Ausstellern aus 17 Ländern. Es ist eine Messe von Fans für Fans, auf der sich Lego-Enthusiasten mit Gleichgesinnten austauschen und ihre Modelle, die sie zu Hause erdenken und aufbauen, präsentieren können. Auf der aber auch Besucher willkommen sind, um all die Bauten und Fantasiewelten zu bestaunen. Zu sehen bekommen sie in Augsburg diesmal sogar einen Weltrekordversuch: die größte je aus Legosteinen gebaute, freitragende Brücke, mit einer Länge von knapp 20 Metern.

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Florian und sein Vater Gerald Lasser haben sie konzipiert, was ähnlich wie bei der Frauenkirche keine Kleinigkeit war: 80 000 Teile, schätzt Florian Lasser, haben sie verbaut, vor fünf Jahren haben sie begonnen, die Idee seines Vaters in die Tat umzusetzen. Da hat er sich im Internet umgesehen, wie lange die bisher längste freitragende Brücke aus Legosteinen ist: etwa 17 Meter. „Komm, den Rekord brechen wir“, hat er zu seinem Sohn gesagt. Und dann haben sie angefangen.

So ein Bauwerk stellt man nicht einfach im Keller auf, außer man bewohnt einen Palast. Immerhin im Garten war Platz für einen großen Teil der Brücke, erzählt Florian Lasser – aber eben auch nicht für alles. Doch da musste es schon windstill sein und ein Nachbar durfte auch nicht vorbeikommen. Jetzt stecken sie also hier, gleich hinter dem Eingang des Ausstellungsraums, ihre Steine und vor allem die Kabel zusammen, die von den beiden hohen Stützpfeilern in der Mitte der Brücke auf beide Seiten des Bauwerks gespannt sind und das fertige Teil tragen sollen.

Florian und sein Vater Gerald Lasser basteln an ihrer Brücke, mit der sie einen neuen Weltrekord aufstellen wollen. Foto: Florian Fuchs

Diese Kabel zu spannen, verrät Florian Lasser, ist die größte Herausforderung. Wie viele Kabel braucht es, wo genau muss man sie spannen, wie geht man damit um, dass sie ein wenig Spiel haben, wenn sie zusammengesteckt sind? Sein Vater, erzählt Lasser, sei in der IT-Branche tätig. Er selbst kommt als Ingenieursstudent schon eher vom Fach. Natürlich haben Sie viele Berechnungen angestellt, aber auch hier kam es am Ende auf eines an: „viel ausprobieren“, sagt Florian Lasser. Trotzdem hat es am Freitag noch nicht geklappt, aber am Samstag wollen es Vater und Sohn vor den Besucher noch einmal mit ihrer Weltrekord-Brücke probieren.

Markus Müller vom Verein Bricking Bavaria mit seiner riesigen Lego-Mauer. Foto: Florian Fuchs

Justus Harlfinger mit seinem Modell der Dresdner Frauenkirche im Maßstab 1:54. Foto: Florian Fuchs

Bricking Bavaria, das ist eigentlich ein Verein mit etwa 200 Mitgliedern. Die Lego-Fans treffen sich regelmäßig und veranstalten ihr Fantreffen seit Jahren in Fürth. Weil die Stadthalle dort gesperrt ist, sind sie nun erstmals nach Augsburg ausgewichen. Und haben dort mit 7000 Quadratmetern zweieinhalbmal so viel Ausstellungsfläche wie sonst. „Das Konzept kommt gut an“, sagt Markus Müller vom Organisationsteam.

Lego ist selbst mit einem Stand vertreten und stellt seine neuen Smart Bricks vor. Es gibt eine Actionfläche mit fahrenden Modellen. Mit Bob Brickman ist einer der bekanntesten Lego-Youtuber in Augsburg. Aber eigentlich, sagt Markus Müller, geht es um den Austausch. Am Freitag ist die Halle noch nicht für Besucher geöffnet, sondern ausschließlich für die Community. Die Lego-Bastler fachsimpeln, welche Steine für welches Bauwerk geeignet sind, wie sie manche Probleme lösen. „Wir wollen uns treffen, wir wollen zeigen, was wir bauen und wir wollen Spaß haben“, sagt Müller.

Zusammen mit einem ganzen Team baut auch Müller an einem Stand, eine große Mauer steht schon. „Attack on Titan“ ist hier das Vorbild, eine erfolgreiche Anime-Serie aus Japan, in der die Menschheit hinter gigantischen Mauern lebt, zum Schutz vor menschenfressenden Riesen. Nördlingen mit seiner komplett erhaltenen Stadtmauer ist das Vorbild für die Stadt in der Serie. Müller und seine Lego-Kollegen bauen hier also ein Diorama auf, indem eine Fantasiewelt aus Japan mit dem Schwäbischen verschmilzt.

Andreas Pettau baut seine Fantasie-Ritterwelt auf. Foto: Florian Fuchs

Es gibt in der Ausstellung detailgetreu nachgebaute Modelle wie eben die Dresdner Frauenkirche, aber auch Fantasiewelten zu bestaunen, Andreas Pettau hat so eine gebaut. Eine mittelalterliche Burg auf einem Felsen mit dem Antlitz eines Wolfes. Ein Mühlrad dreht sich, ein Geist geht aus und ein, Figuren bilden eine Menschenkette, um Eimer weiterzureichen und ein brennendes Dorf zu löschen.

Pettau hat bereits andere Lego-Ausstellungen beglückt mit seinem Bauwerk, wie viele andere hier hat er eine klassische Lego-Karriere hingelegt. Als Kind hat er die Leidenschaft für die kleinen, bunten Steine entdeckt. Dann hat er sie in der Jugendzeit verloren, als plötzlich andere Dinge wichtiger wurden. „Dark Ages“ nennen Fans diese Phase. Dann, als Erwachsener, hat er Lego wiederentdeckt, als Hobby – das er nun wie die anderen Aussteller mit Gleichgesinnten teilen will.