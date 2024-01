Von Florian Fuchs, Augsburg

Als der Stein in seiner Windschutzscheibe einschlägt, macht er alles richtig. Christian R. erschrickt, aber er reißt nicht das Steuer herum, er drosselt das Tempo, fädelt zunächst von der Überholspur der Bundesstraße wieder auf die rechte Spur ein und stoppt dann seinen Wagen. Die Scheibe war zerborsten, er selbst mit Scherben übersät, aber nur leicht verletzt. Dass es ein Stein war, der das Glas zerstörte, das war ihm schon klar in dem Moment. Dass ein Mann den Stein mit Absicht geworfen hat, das hat er erst später erfahren. Dass der mutmaßlich Schuldige seine Tat zum Prozessauftakt am Donnerstag mit dem Motiv "Langeweile" erklärt, das findet Christian R. schlicht "Wahnsinn".