Nach tödlicher Attacke in Augsburg

Der Hauptangeklagte hat am Nikolaustag vor einem Jahr einen Mann am Königsplatz mit einem Faustschlag niedergeschlagen. Der Mann starb an den Verletzungen. Die beiden anderen Angeklagten bekamen Bewährungsstrafen.

Von Florian Fuchs

Nach dem tödlichen Schlag am Königsplatz in Augsburg hat die Jugendkammer des Landgerichts den Hauptangeklagten Halid S. wegen Körperverletzung mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der ebenfalls Angeklagte Gökalp A. bekam wegen gefährlicher Körperverletzung eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und vier Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Bei Kevin C setzte das Gericht die Entscheidung über die Verhängung einer Jugendstrafe zur Bewährung aus.

Der Prozess über die Gewalttat am Nikolaustag vor einem Jahr hat bundesweit Aufmerksamkeit erregt: Eine Gruppe Jugendlicher war abends mit zwei Männern in Streit geraten, der 17-jährige Hauptangeklagte hatte sein Opfer mit einem Faustschlag niedergestreckt, der letztlich wegen einer massiven Gehirnblutung zum Tod führte. Gökalp A. und Kevin C. hatten gemeinsam mit Halid S. auch auf den Freund des Getöteten eingeprügelt und ihm dabei unter anderem dessen linke Gesichtshälfte zertrümmert.

Die Frage nach einer Kippe war Auslöser gewesen für den Streit: Einer der sieben Jugendlichen wollte von Roland S. eine Zigarette schnorren. Der 49-Jährige war daraufhin auf den jungen Mann losgegangen und schubste ihn nach hinten. Halid S. schlug zu, das zeigen Videoaufnahmen von Überwachungskameras. Vor Gericht betonte er, dass er seinen Freund nur habe verteidigen wollen. Dies nahm ihm das Gericht nicht ab.

Das Opfer war Feuerwehrmann, die Nebenklagevertreter betonten in ihren Plädoyers, dass diesem Umstand wohl auch das immense öffentliche Interesse geschuldet sei. Nach der Tat hatte es aber auch ein ungewöhnliches juristisches Hickhack um die Untersuchungshaft und Tatvorwürfe gegeben.

So hatten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst alle sieben Jugendliche des Totschlags und der Beihilfe bezichtigt und in Untersuchungshaft geschickt. Schließlich griff das Bundesverfassungsgericht ein - übrig blieben die abgespeckten Anklagen lediglich gegen die drei jungen Männer, die nun vor Gericht standen.