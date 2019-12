Augsburg:Sechs Verdächtige wieder in Haft

Trauer am Königsplatz in Augsburg.

Sechs Verdächtige im Fall des in Augsburg nach einem Streit gestorbenen Feuerwehrmannes sind wieder in Haft, nachdem das Landgericht sie kurz vor Weihnachten zunächst entlassen hatte. Das berichten der Bayerische Rundfunk und die Augsburger Allgemeine übereinstimmend. Anfang der Woche hieß es, bei ihnen bestünde kein dringender Tatverdacht, beziehungsweise in zwei Fällen keine Flucht- oder Verdunklungsgefahr. Das Oberlandesgericht (OLG) in München hat diese Entscheidung jetzt revidiert.

Damit sind alle sieben mutmaßlich Tatbeteiligten wieder in Haft. Der mutmaßliche Haupttäter war nicht entlassen worden und saß durchgehend im Gefängnis. Eine Begründung für die Entscheidung des OLG gibt es noch nicht.

Die Gruppe war am Nikolaustag auf dem Augsburger Königsplatz in einen Streit mit einem 49-Jährigen Feuerwehrmann involviert, in dessen Verlauf einer aus der Gruppe das Opfer mit einem einzigen Schlag getötet haben soll. Auch ein Bekannter des Mannes wurde geschlagen und erheblich verletzt.