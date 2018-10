29. Oktober 2018, 18:45 Uhr Augsburg Klinik-Mitarbeiter befürworten Streik

Wie die Gewerkschaft Verdi am Montag bekannt gab, haben sich von den gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern des Klinikums Augsburg in der Urabstimmung bis zum Sonntag 93 Prozent für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Zu diesem dürfte es aber nur noch dann kommen, wenn das Wissenschafts- und das Finanzministerium die am Freitag zwischen Verdi und dem Klinikumsvorstand ausgehandelte Einigung nicht akzeptieren. "Wir haben ein hervorragendes Ergebnis für die Pflege erzielen können", sagte Verdi-Mann Stefan Jagel in Augsburg. Die Vereinbarungen sehen etwa den Aufbau von zusätzlichen 100 Vollkraftstellen im Pflegedienst vor. Auch ist ein Belastungsausgleich für Pflegekräfte vorgesehen, und für alle bettenführenden Stationen sowie für die Funktionsabteilungen wie OP oder Diagnostik soll eine Regelbesetzung mit Pflegekräften stattfinden.

Um diese Verbesserungen war hart und zäh gerungen worden, und bis zu der Einigung am Freitag schien ein Streik nahezu unvermeidlich zu sein. "Bis zum 15. November", so betonte Jagel, "haben die Ministerien als Verantwortliche für das zukünftige Universitätsklinikums Augsburg Zeit, der Einigung zuzustimmen." Das Ergebnis der Urabstimmung zeige aber: "Wir können notfalls auch anders", sagte Jagel.