23. Oktober 2018, 18:51 Uhr Augsburg Kind in Schule missbraucht

In einer Grundschule in Augsburg hat ein 21-Jähriger offenbar ein neunjähriges Mädchen sexuell missbraucht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlich sich der Mann um die Mittagszeit in das Gebäude am Wittelsbacher Park, sprach das Mädchen an und ging mit ihm auf die Schultoilette. Dort soll es zu dem Übergriff gekommen sein. Ein Lehrer wurde auf die Schreie des Kindes aufmerksam und eilte zu Hilfe. Er bekam den mutmaßlichen Täter zu fassen und hielt ihn bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Die Beamten nahmen den Mann fest. Die Neunjährige wurde von einem Schulpsychologen betreut.