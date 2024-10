Gefangene müssten nackt auf Betonboden schlafen, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne warme Mahlzeit – und ohne zu wissen, wann die Tortur endet. Die ehemalige Anstaltsärztin Katharina Baur kritisiert die Zustände in der JVA Gablingen und will verhindern, dass es so weitergeht.

Interview von Katja Auer

Katharina Baur war im vergangenen Jahr für neun Monate stundenweise als Ärztin in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen tätig. Wie Gefangene dort behandelt werden, das nennt sie Folter. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Baur hat in Gablingen gekündigt, doch was dort passiert ist, das will sie nicht auf sich beruhen lassen.