Drei Gebete täglich sollen die Bewohner der Fuggerei noch heute für den Stifter Jakob Fugger sprechen. Für Cornelia Offinger fühlt es sich deshalb so an, als würde sie immer und immer wieder so etwas wie Zwiegespräche mit dem Mann führen, der am 30. Dezember vor 500 Jahren im für damals hohen Alter von 66 Jahren gestorben ist. „Wohltäter, Ehrenmann, geheimnisvoll“, so beschreibt Fuggerei-Bewohnerin Offinger Jakob Fugger in einer Ausstellung in der berühmtesten Sozialsiedlung der Welt.