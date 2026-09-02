Bei einer Explosion nahe dem Augsburger Hauptbahnhof sind am frühen Mittwochmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, müssen eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger wegen Knalltraumata behandelt werden. Den Angaben zufolge explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang, auch umliegende Geschäfte, unter anderem eine Bank, seien leicht beschädigt worden. Unter anderem sind Fensterscheiben zu Bruch gegangen.
Am Morgen sperrte die Polizei dann den gesamten Bahnhof, weil ein weiterer verdächtiger Gegenstand gefunden worden war. Zuvor war der Zugverkehr eingeschränkt weitergelaufen. Die Polizei ist mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort. Sprengstoffexperten vom Landeskriminalamt sind am Ort der Explosion und suchen das Gelände ab – ein laut eines Polizeisprechers routinemäßiges Vorgehen nach solch einem Vorfall.
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Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wurden um 3.15 Uhr alarmiert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Bislang ist unklar, was genau in dem Gebäudedurchgang explodiert ist, auch zu etwaigen Tätern gibt es von den Fahndern der Kriminalpolizei bislang keine Informationen.