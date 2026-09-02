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Großeinsatz in AugsburgExplosion am Hauptbahnhof mit zwei Verletzten – Zugverkehr gestoppt

Die Polizei ist mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort.
Die Polizei ist mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort.
Michael Bihlmayer/Imago

Zunächst war offenbar ein Gegenstand in einer Ladenpassage detoniert. Nach dem Fund eines zweiten verdächtigen Gegenstands hat die Polizei den gesamten Hauptbahnhof abgeriegelt.

Von Florian Fuchs

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Bei einer Explosion nahe dem Augsburger Hauptbahnhof sind am frühen Mittwochmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, müssen eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger wegen Knalltraumata behandelt werden. Den Angaben zufolge explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang, auch umliegende Geschäfte, unter anderem eine Bank, seien leicht beschädigt worden. Unter anderem sind Fensterscheiben zu Bruch gegangen.

Am Morgen sperrte die Polizei dann den gesamten Bahnhof, weil ein weiterer verdächtiger Gegenstand gefunden worden war. Zuvor war der Zugverkehr eingeschränkt weitergelaufen. Die Polizei ist mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort.  Sprengstoffexperten vom Landeskriminalamt sind am Ort der Explosion und suchen das Gelände ab – ein laut eines Polizeisprechers routinemäßiges Vorgehen nach solch einem Vorfall.

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Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wurden um 3.15 Uhr alarmiert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Bislang ist unklar, was genau in dem Gebäudedurchgang explodiert ist, auch zu etwaigen Tätern gibt es von den Fahndern der Kriminalpolizei bislang keine Informationen.

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