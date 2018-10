24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Augsburg Haftbefehl nach Übergriff in Schule

Nach dem sexuellen Übergriff eines 21-Jährigen auf ein neunjähriges Mädchen an der Wittelsbacher-Grundschule in Augsburg hat ein Richter Haftbefehl erlassen. Dem am Dienstag von einem Lehrer unmittelbar nach der Tat überwältigten Mann werde versuchte Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch und versuchtem schwerem sexuellem Missbrauch eines Kinds vorgeworfen, teilten die Ermittler am Mittwoch mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann das Mädchen in dem Schulgebäude angesprochen und war mit ihr in die Mädchentoilette gegangen. Dort kam es zu dem sexuellen Missbrauch. Als das Mädchen um Hilfe schrie, verständigte eine Mitschülerin einen Lehrer. Der Pädagoge hielt den mutmaßlichen Täter fest, bis die Polizei eintraf.