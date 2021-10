Suchtberatung in Augsburg

In den Siebzigerjahren ging es vor allem um bewusstseinserweiternde Drogen: Halluzinogene, Haschisch, LSD.

Drogen gab es schon immer - und es kommen immer mehr dazu. Wie gehen Staat und Gesellschaft damit um? Und was muss passieren, damit Menschen wirklich aus der Sucht finden? In der Drogenhilfe Schwaben haben sie da so einige Ideen.