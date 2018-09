9. September 2018, 18:44 Uhr Augsburg Drei Polizisten verletzt

Ein 44-Jähriger hat bei einem Einsatz in einer Augsburger Diskothek drei Polizisten verletzt. Der aggressive Mann habe die Beamten angeschrien und sei immer wieder auf sie losgegangen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie setzten Pfefferspray ein und fesselten ihn. Zuvor war der Klubbesucher mit Türstehern in Streit geraten, ein Mitarbeiter rief in der Nacht auf Samstag eine vorbeifahrende Streife zu Hilfe. Einer der Verletzten war nach einer Behandlung im Krankenhaus nicht mehr dienstfähig.