Der Vorraum einer Bankfiliale voller Geldscheine: Automatenknacker haben in Augsburg eine Bankfiliale verwüstet hinterlassen. Dutzende Geldscheine lagen auf dem Boden verstreut, als die Polizei eintraf - die Täter waren geflohen. Am Samstagmorgen hatten Zeugen einen lauten Knall gehört, wie die Polizei mitteilte. Danach habe es aus der Bank geraucht. Den Zeugen zufolge seien zwei Täter in einem Auto "mit hoher Geschwindigkeit" geflohen. Die Suche nach den Kriminellen blieb zunächst erfolglos. Ob sie auch Geld erbeuteten, konnte ein Sprecher der Polizei nicht sagen. Durch die Explosion gingen alle Scheiben des Vorraums der Bank zu Bruch, im Mauerwerk bildeten sich Rissen. Auf dem Boden lagen neben verbogenen Metallteilen des zerstörten Automaten auch zahlreiche Geldscheine. "Aufgrund der Sprengung ist von hohem Sachschaden auszugehen", teilten die Ermittler mit. Die Summe könne aber noch nicht beziffert werden.