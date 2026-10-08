Es wird nicht mehr lange dauern, da rennen den Augsburgern all die Münchner, Berliner, Hamburger, ach was, die Leute aus London, Paris und Rom die Bude ein. Es wird keine Wohnung mehr verfügbar sein, dafür muss die Bahn die bis dahin gestrichenen Nahverkehrsverbindungen nach München wieder aufstocken. Die ganze Welt wird in Augsburg zu Gast sein wollen, einfach um zu wissen, wie es sich anfühlt in einer Stadt, deren Wappen bald nicht mehr die römische Zirbelnuss zieren wird – sondern das Füllhorn der Göttin Fortuna, des Reichtums wegen und des Überflusses.

Vielleicht ist es kleinlich zu erwähnen, dass kaum sonst irgendwo in Bayern die Menschen im Durchschnitt so wenig verdienen. Dass die Stadt sich gerade eine Haushaltssperre auferlegt hat. Dass die Bewohner in keiner anderen Großstadt Deutschlands so weit pendeln müssen zwischen Wohnort und Arbeitsstätte. Dass die Stadt inzwischen seit 14 Jahren einen Straßenbahntunnel durch den Hauptbahnhof baut und ihn immer noch nicht in Betrieb genommen hat.

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Viel wichtiger ist doch, dass die Augsburger vom Feeling her ein gutes Gefühl haben, und das völlig zurecht. Laut aktuellem SKL-Glücksatlas, das stand schon vor dem Sommer fest, sind die Augsburger die glücklichsten Menschen in ganz Bayern, bundesweit betrachtet können da nur noch die Erfurter mithalten. Und jetzt das: In Augsburg lebt es sich auch noch am entspanntesten. 100 von 100 möglichen Punkten! Im Stressindex Deutschland!

Das Unternehmen Candoc hat das alles genau analysiert, die Umwelt, die Arbeitswelt, die Erholung sowie die Gesundheitsversorgung. Es ist zu dem Schluss gekommen, dass man einen ganz weiten Bogen um Düsseldorf machen soll, will man nicht dem Burn-out verfallen. Augsburg aber: eine Oase! So viele Grünflächen, offenbar sprechen die Augsburger von ihrem Heimatort völlig zu Unrecht von der steinernen Stadt. Eine erholsame Nachtruhe, gerade einmal 15 Prozent der Einwohner sind zur Schlafenszeit einer Lärmbelastung von mehr als 55 Dezibel ausgesetzt. Und, ganz wichtig: 62 Psychotherapeuten je 100 000 Einwohner. Da kann nicht einmal Bielefeld mithalten, Münster schon gar nicht. Und Nürnberg? Platz 14 im Stressindex.

Noch nie etwas von Candoc gehört, wo sie die bahnbrechende Arbeit erstellt haben? Laut Eigenwerbung ist das Unternehmen mit Sitz in Irland „dein seriöser Partner für medizinisches Cannabis“. Die Augsburger können sich jetzt entspannt zurücklehnen.