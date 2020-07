Von Florian Fuchs

Sie hat ihren Säugling in der Nacht im Badezimmer zur Welt gebracht und ihn dann mit einer Schere zu töten versucht. Als dies misslang, setzte sie ihn auf einer Wiese im hohen Gras aus. 34 Stunden kämpfte der Junge mit dem Tod, als ihn ein Anwohner zufällig fand: ausgetrocknet, sonnenverbrannt, von Tierfraß gezeichnet, die Körpertemperatur war so niedrig, dass sie nicht mehr messbar war. Der kleine Junge überlebte nach Auffassung des Landgerichts Augsburg nur mit viel Glück. Die 32-jährige Mutter wurde deshalb am Dienstag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt. "Der Fall ist deshalb besonders bitter", sagte die Richterin in der Urteilsverkündung, "weil er so leicht hätte verhindert werden können."

Die Mutter hat bereits zwei Kinder, ein psychiatrischer Sachverständiger bescheinigte ihr eine Intelligenzminderung. Der Strafrahmen für die Tat, die die Frau teilweise bereits am ersten Verhandlungstag zugegeben hatte, beträgt eigentlich zehn bis 15 Jahre. Aufgrund ihrer emotionalen Unreife folgte das Gericht aber dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Frau zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnisstrafe zu verurteilen.

Ein von der Verteidigerin gefordertes, noch geringeres Strafmaß, das machte die Richterin deutlich, sei angesichts der Sachlage nicht in Frage gekommen. "Die Angeklagte ist nicht so doof, wie sie tut." Sie habe bei der Tat zielgerichtet gehandelt und auch bei den Befragungen immer gewusst, um was es gehe. So habe sie zwar eingeräumt, den Säugling ausgesetzt zu haben. Die Stiche mit der Schere aber habe sie geleugnet. Dass sie die Nabelschnur selbst mit einer Schere durchtrennt habe, habe sie erst zugegeben, als es nicht mehr zu leugnen gewesen sei.

Die Richterin sagt in der Urteilsbegründung auch explizit, dass sie den Eltern der Frau nicht glaube, von der Schwangerschaft nichts bemerkt zu haben. Die Eltern ziehen bereits die ersten beiden Kinder ihrer Tochter groß. Sie hatten offenbar mehrfach deutlich gemacht, dass sie nicht ein drittes Enkelkind aufziehen wollen. Dies ist aus Sicht des Gerichts ein Grund gewesen, warum die 32-Jährige die Schwangerschaft verheimlicht hat. "Es besteht kein Zweifel an der Tötungsabsicht", stellte das Gericht klar. Die Verteidigerin der Frau kündigte nach der Urteilsverkündung an, in Absprache mit ihrer Mandantin in Revision gehen zu wollen. Ihrer Ansicht nach habe das Gericht die verminderte Schuldfähigkeit der 32-Jährigen nicht ausreichend gewürdigt.