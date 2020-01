Seit einem halben Jahr ist der Bischofsstuhl von Augsburg vakant. Bei der Bekanntgabe gab es in Rom eine kleine Panne.

Bertram Meier heißt der neue Bischof von Augsburg. Seine Ernennung gab am Mittwochmittag Papst Franziskus bekannt, zugleich wurde sein Name im Augsburger Dom verlesen. Er sickerte aber wegen einer Panne bereits früher durch: Die Website des Vatikans veröffentlichte die Nachricht etwa eine halbe Stunde zu früh. Meier ist bislang Domdekan in Augsburg. Er leitet seit einem halben Jahr das Bistum kommissarisch, seit Bischof Konrad Zdarsa im Juli 2019 zurückgetreten ist.

Meier war zuvor stellvertretender Generalvikar des Bistums, also quasi der Stellvertreter des Verwaltungschefs. Er wurde nach Angaben des Bistums 1960 in Buchloe geboren, studierte in Augsburg und Rom, wo er 1985 zum Priester geweiht wurde. Von 1996 bis 2002 arbeitete er im Vatikan: Im dortigen Staatssekretariat leitete er die deutschsprachige Abteilung.

Detailansicht öffnen Konrad Zdarsa stand dem Bistum Augsburg von 2010 bis 2019 vor. (Foto: dpa)

Das Bistum zitierte Meier mit den Worten, er sei von der Ernennung "zunächst überrascht, aber auch erfreut" gewesen. "Mein Hauptanliegen wird es sein, der Einheit zu dienen und das Evangelium den Menschen von heute nahezubringen", sagte Meier. Dabei sei er kein Einzelkämpfer. "Wir brauchen einander."

Seit dem Rücktritt von Bischof Zdarsa im Juli 2019 ist der Augsburger Bischofssitz vakant. Der 75 Jahre alte Nachfolger des umstrittenen Walter Mixa hatte sein Rücktrittsgesuch aus Altersgründen in Rom eingereicht, Papst Franziskus nahm es am 4. Juli an. Seither ist Meier als Diözesan-Administrator eingesetzt.

Das Bistum Augsburg ist nach der Erzdiözese München und Freising das zweitgrößte der sieben Bistümer in Bayern. Es zählt nach eigenen Angaben etwa 1,3 Millionen Katholiken, die knapp 1000 Pfarreien angehören.