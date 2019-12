49-Jähriger stirbt nach Streit in Augsburger Innenstadt

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Männer ist in der Augsburger Innenstadt ein 49 Jahre alter Mann getötet worden. Zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar war das spätere Opfer am späten Freitagabend gerade auf dem Königsplatz unterwegs, als sie auf die Gruppe stießen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es aus noch unbekannter Ursache zum Streit.

Erst sei es zu einem verbalen Streit gekommen, dann habe einer der sieben jungen Männer aus der Gruppe dem Opfer gegen den Kopf geschlagen. Der 49-Jährige stürzte und blieb am Boden liegen. Auch der 50-jährige Begleiter wurde von den Männern geschlagen und im Gesicht verletzt, die Frauen wurden dagegen verschont. Nach dem Streit flohen die Täter Richtung Bahnhofsstraße. Notärzte versuchten noch, den 49-Jährigen wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg. Der Mann starb noch im Rettungswagen.

Polizei muss Überwachungskameras auswerten

Die Polizei ermittelte am Samstag unter Hochdruck - allerdings ohne eine konkrete Spur zu haben. Man sei auf Zeugenaussagen angewiesen, hieß es. Außerdem würden Aufnahmen der Videokameras am Königsplatz ausgewertet. Als einer von wenigen Standorten in Augsburg wird der Platz überwacht, weil er trotz seiner zentralen Lage und täglich Zehntausenden Passanten als Treffpunkt der Drogenszene gilt. Durch die Kameras stehen die Chancen für die Ermittler womöglich nicht schlecht.

Augsburg gilt als zweitsicherste Großstadt Deutschlands und hat trotzdem Problemzonen. Die Stadt arbeitet daran, die Situation in Gebieten wie dem Königsplatz zu entschärfen. Dafür werden für bestimmte Personen, die schon öfter aufgefallen sind, sogenannte Betretungsverbote ausgesprochen - sie dürfen sich dann ein Jahr lang nachts nicht mehr an dem jeweiligen Platz aufhalten.

Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Aufeinandertreffen zwischen den beiden Paaren und der Gruppe am Freitagabend um eine Zufallsbegegnung handelte. Woran genau der 49-jährige Mann gestorben ist, muss nun durch eine gerichtsmedizinische Untersuchung festgestellt werden.

Immer wieder kommt es zu spontanen Gewalttaten. So wurde im Frühjahr in München ein 17-Jähriger durch Stichverletzungen wegen eines Streits um ein Handy getötet. Zuvor waren zwei Gruppen Jugendlicher aufeinandergetroffen. Der Täter wurde später im Ausland gefasst.

Im August wurde ein 36-Jähriger im oberfränkischen Kronach bei einem Streit durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt. Das Opfer war in der Nacht auf eine Gruppe von Männern getroffen. Drei davon gingen laut Polizei auf den 36-Jährigen los und traten noch auf ihn ein, als er am Boden lag. Der 18-Jährige Haupttäter konnte ermittelt werden.