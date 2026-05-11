Das Amtsgericht Augsburg hat fünf Teenager verurteilt, die gestanden haben, in Chatgruppen Jagd auf Pädophile gemacht zu haben. Das Gericht verhängte nach Angaben eines Sprechers Haftstrafen zwischen einem Jahr und sechs Monaten und einem Jahr und zehn Monaten – jeweils auf Bewährung. Ein mutmaßlich pädophiler Mann war in einen Wald gelockt und dort angegriffen worden .

Drei der Angeklagten zahlten nach Gerichtsangaben von ihrem Taschengeld insgesamt 850 Euro Schmerzensgeld an das Opfer. Als Bewährungsauflage müssen die Jugendlichen unter anderem jeweils 64 bis 80 Stunden gemeinnützige Hilfsdienste leisten.

SZ Bayern auf Whatsapp : Nachrichten aus der Bayern-Redaktion – jetzt auf Whatsapp abonnieren Von Aschaffenburg bis Berchtesgaden: Das Bayern-Team der SZ ist im gesamten Freistaat für Sie unterwegs. Hier entlang, wenn Sie Geschichten, News und Hintergründe direkt aufs Handy bekommen möchten. ...

Die Angeklagten hatten laut Staatsanwaltschaft über eine Chatgruppe das Opfer mit der Aussicht auf sexuelle Handlungen in einen Wald gelockt und es dort mit einer täuschend echt aussehenden Pistole sowie weiteren Waffen bedroht, geschlagen und ausgeraubt. Das Ganze filmten sie mit dem Plan, das Video im Internet zu veröffentlichen. Sie waren unter anderem wegen besonders schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Weil die Angeklagten noch nicht volljährig waren, fand das Verfahren am Amtsgericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zwei der Angeklagten verzichteten auf Rechtsmittel, das Urteil gegen die übrigen drei Angeklagten ist noch nicht rechtskräftig.