Wegen eines Unfalls musste die A 8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg Ost und Friedberg am Dienstag 45 Minuten lang komplett gesperrt werden. Ein 31-Jähriger war gegen 8 Uhr morgens mit seinem Lastwagen von hinten ungebremst in den Sattelzug eines 55-Jährigen gerauscht, der Unfallverursacher verletzte sich schwer. Er war in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau durch die Vollsperrung, durch den Stau ereigneten sich an der Anschlussstelle Dasing zwei weitere Unfälle. Die Polizei berichtet von zahlreichen Schaulustigen, die den Unfallort in Schrittgeschwindigkeit passierten, um die Einsatzkräfte bei der Arbeit zu filmen. Weil die Rettungsgasse nicht funktionierte, verzögerte sich auch die Anfahrt einiger Rettungsfahrzeuge.