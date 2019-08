Es ist eine der traurigen Schattenseiten der Urlaubszeit: Haustiere, die alleine und ohne Futter an Raststätten zurückgelassen werden. Doch dieses Problem wird immer kleiner, wie aktuelle Rückmeldungen aus Tierheimen zeigen. Demnach werden immer weniger Vierbeiner einfach ausgesetzt. Dennoch bleibe die Situation in vielen Einrichtungen angespannt, erklärt Katharina Pasche vom deutschen Tierschutzbund. Mittlerweile sei das ganze Jahr über Hochsaison. "Die Tierheime sind einfach am Limit."

In Bayern kämpfen viele Tierheime aktuell mit einer regelrechten Flut an zu versorgenden Katzen. "Wir ersticken in Katzenbabys", berichtet Ilona Wojahn, Vizepräsidentin des bayerischen Tierschutzbunds. Der Grund: Viele Kater seien nicht kastriert, wodurch die Geburtenzahlen gerade in den Städten explodierten. Das deckt sich mit Rückmeldungen aus München, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Viele der Jungtiere, die durch die Straßen streifen und für die sich keiner zuständig fühlt, landen dann in den Auffangstationen vor Ort.

Gleichzeitig werden immer mehr Vierbeiner und Vögel von den Behörden abgegeben. Besonders problematisch sei das "animal-hoarding", berichtet Wojahn. Der Begriff beschreibt ein Krankheitsbild, bei dem Halter Dutzende Katzen, Hunde oder Papageien auf engstem Raum zusammenpferchen. Bei Kontrollen finden die Veterinärämter häufig katastrophale Zustände vor. Nach Angaben des deutschen Tierschutzbundes waren seit 2012 mehr als 17 000 Tiere betroffen - Tendenz steigend. Wenn innerhalb weniger Stunden Hunderte - teilweise kranke, häufig unterernährte - Tiere versorgt werden müssen, geraten die Tierheime an ihre Grenzen. "Auf Dauer können wir das nicht leisten", betont Wojahn.

Dann werden auch die Ferien zum Problem. In den Sommermonaten sei es wesentlich schwieriger, die Vierbeiner und Vögel zu vermitteln, erzählt Tanja Schnabel vom Nürnberger Tierheim.