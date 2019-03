4. März 2019, 18:49 Uhr Asylsuchende Seidel-Stiftung nennt Studie nicht repräsentativ

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) erklärt, warum sie eine Studie über Asylsuchende in Bayern zwar in Auftrag gegeben hat, sie aber nie öffentlich präsentierte. Die Studie sei nicht repräsentativ gewesen, heißt es aus der Pressestelle der Stiftung: "Aufgrund der geringen Fallzahl an Befragten, elf Personen, sind wir zu der Bewertung gelangt, dass sich aus der Erhebung keine allgemeingültigen Schlüsse ziehen lassen." Es handelt sich dabei um eine Folgestudie über Asylbewerber, die einmal 2016 und dann wieder 2017 befragt wurden. Die erste Langzeitbetrachtung von Asylbewerbern in Bayern liefere "aufschlussreiche Hinweise auf Integrationsverläufe", heißt es in der Studie selbst. 2016 wurden die Ergebnisse der Öffentlichkeit zusammen mit einer repräsentativen Studie über Asylbewerber bei einer Pressekonferenz vorgestellt, 2017 wurde darauf verzichtet. Nur "mit der Thematik befassten Fachkreisen" wie dem Innenministerium oder der Staatskanzlei wurden die Ergebnisse mitgeteilt. Die Studie der CSU-nahen HSS enthält politische Handlungsempfehlungen, die sich nicht mit der Integrationspolitik der CSU decken. So wird dafür plädiert, Asylbewerber möglichst früh über die Möglichkeiten eines Familiennachzugs zu informieren oder gut integrierten, aber abgelehnten Asylbewerbern ein Bleiberecht zu ermöglichen.