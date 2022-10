Thomas Karmasin, Präsident des Bayerischen Landkreistags, warnt vor Überforderung durch die steigende Zahl von Asylsuchenden. Anders als 2015 will der CSU-Politiker diesmal aber keine Menschen mehr in Turnhallen unterbringen. Er hat eine andere Idee.

Interview von Sebastian Beck

Kommunen und Landkreise in Bayern schlagen Alarm: Die Zahl der Asylbewerber steigt inzwischen wieder stark an und nähert sich dem Niveau von 2015. Thomas Karmasin ist seit 1996 Landrat im Landkreis Fürstenfeldbruck. Ihn treiben Sorgen um, die Kolleginnen und Kollegen auch in anderen Regionen teilen.