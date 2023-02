Generalsekretär Huber und Bauminister Bernreiter verfolgten die Aschermittwochs-Rede von CSU-Chef Söder in der ersten Reihe.

Von Andreas Glas

Der Politische Aschermittwoch der CSU war wieder ein großes Schauspiel und jedes Schauspiel hat seine Haupt- und Nebenrollen, seine Stars und Debütanten. Die Hauptrolle? Gehörte Parteichef Markus Söder, logisch, die Jury sprach ihr Urteil sogleich. "Emotional" und "kraftvoll" (PNP), "Dauer-Watschn für die Grünen" (Bild), "euphorisierte Halle" (FAZ). Nimmt man die Euphorie der Halle nun zum Maßstab, um die beste Nebenrolle des Tages zu ermitteln, der Preisträger hieße, recht eindeutig: Martin Huber.

Huber, 45, war ja ziemlich reingestolpert in den Job als CSU-Generalsekretär. Erst die Affäre um seinen Doktortitel, den er nun ruhen lässt. Dann seine Parteitagsrede im Oktober, ein Desaster. Weil Huber nach Söder dran war, sprach er in einer halb leeren Halle vor Delegierten, die so laut ratschten, dass die Rede des Generals absoff.

Auch beim Aschermittwoch, in Passau, drohte Hubers Aufritt zuerst ins Peinliche zu driften. Zur Anmoderation wandelte er mit seiner Vize-Generalin Tanja Schorer-Dremel durch die Tischreihen wie Marianne und Michael beim Frühlingsfest der Volksmusik. "Diese Begeisterung", "Wahnsinnsstimmung", "großartig", jubelte Huber, so musikantenstadlhaft, dass man direkt daran erinnert wurde, wie schmal der Grat ist zwischen dem politischen Hochamt, das die CSU so gern beschwört, und einem Hochamt der Fremdscham.

Aber, Fremdscham hin oder her, beim Aschermittwoch entscheidet nicht das Urteil der Medienjury, sondern das Kampfgericht hinter den Masskrügen. Das Applausometer attestierte: Seine Rolle als Einpeitscher hat Huber bei seiner Aschermittwochspremiere hinreichend erfüllt. "Was die anderen Parteien als ihren Politischen Aschermittwoch bezeichnen, wäre bei uns bestenfalls eine CSU-Kreisdelegiertenversammlung", lästerte der General auf der Bühne.

Detailansicht öffnen Hat seine Aufgabe als Einpeitscher bei seiner Aschermittwochspremiere absolut hinreichend erfüllt: CSU-Generalsekretär Martin Huber. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Das kommt an, Genderwitzchen eh: "Die Reden der Grünen haben heute wahrscheinlich mehr Sternchen als der Nachthimmel." Beifall, Jubelpfiffe, Mission erfüllt. Gut, die Stadtkapelle hat den Defiliermarsch versemmelt, aber sonst blieb der Tag pannenfrei. Der bislang so glücklose Huber, der in Passau der Chefchoreograf war, darf das als Erfolg verbuchen. Wer ihm ins Gesicht schaute, als später die Biertische zusammengeklappt wurden, sah einen Mann, so gelöst, wie man ihn noch nicht gesehen hat.

Detailansicht öffnen Bekam in Passau immerhin höflichen Applaus von den Parteifreunden: Bau- und Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Ebenfalls eine Nebenrolle hatte in Passau ein anderer Debütant, Christian Bernreiter, 58. Im Landtagswahlkampf soll der Verkehrsminister die Niederbayern bekehren, die bislang ihr Kreuz bei Hubert Aiwanger beziehungsweise dessen Freien Wählern gemacht haben. Das ist die Mission, die CSU-Chef Söder verordnet hat, daran muss sich Bernreiter messen lassen.

"Politik direkt" statt "Politik korrekt" kündigte der Minister an, als er beim Aschermittwoch nach Huber und vor Söder sprach. Und zwar mit Manuskript, was halt gar nicht so "direkt" rüberkam wie bei Aiwanger oder früher bei Andreas Scheuer, den Bernreiter bald auch formal als Anführer der Niederbayern-CSU beerben soll. Wobei, bei seinem letztem Aschermittwochsauftritt musste sich Scheuer bekanntlich Pfiffe anhören. Bei Bernreiter hat das Applausometer wenigstens die Höflichkeitsschwelle überschritten.