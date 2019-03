6. März 2019, 17:29 Uhr Politischer Aschermittwoch Brüder für Brüssel

Die Europawahl ist diesmal wichtiger für die CSU als frühere Europawahlen - da Manfred Weber Präsident der EU-Kommission werden will.

Beim Politischen Aschermittwoch der Partei in Passau zeigen sich daher Weber und Parteichef Söder gemeinsam im Rampenlicht.

Nach den Debakeln bei der Bundestags- und der Landtagswahl will sich die CSU neu erfinden.

2018 hat die CSU noch den harten Hund Söder gefeiert - heute gibt der Ministerpräsident sich als Teamspieler und zeigt sich zu maßvoller Selbstkritik fähig.

Von Roman Deininger und Wolfgang Wittl, Passau

Verbrüderungsszenen auf offener Bühne haben Konjunktur in der CSU, wobei es bislang eigentlich stets Horst Seehofer und Markus Söder waren, die dem Parteivolk ihre unbedingte Loyalität versicherten. Beim Aschermittwoch in Passau hat Söder einen neuen Bruder an der Seite; die Technik ist indes die gleiche, die sich schon bei Seehofer bewährt hat: Beim Schlussapplaus greift Söder Manfred Webers Hand und reißt sie in die Höhe.

Mindestens bis zur Europawahl hat die CSU zwei Anführer: Parteichef Söder und Weber, der als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) Präsident der EU-Kommission werden will. Europawahlen waren für die CSU immer Nebenwahlen, halb so wichtig. Dank Webers etwas theoretischen, aber doch bemerkenswerten Jobaussichten ist das diesmal anders.

Söder und Weber sind keine Brüder, nicht mal Freunde, schon in der Junge Union waren sie Rivalen. Aber jetzt sind sie Partner, beide müssen ihren Teil beitragen zur Neuerfindung der CSU nach den Debakeln bei der Bundestags- und der Landtagswahl. Was für einen Unterschied ein Jahr macht: Hier in der Dreiländerhalle hat die CSU 2018 noch den alten Söder gefeiert, der - trotz erster landesväterlicher Anwandlungen - vor allem beim Thema Asyl den harten Hund gab. Der neue Söder ist ein Softie und sogar zu maßvoller Selbstkritik fähig. "Wir haben im letzten Jahr manches falsch gemacht, aber daraus gelernt", sagt er. Die CSU habe eine "zweite Chance" bekommen, und die werde man nutzen. Wenn Söder richtig mutig wäre, würde er statt "wir" einfach "ich" sagen.

Der alte Söder galt als Egoist, der neue gibt den Teamspieler. In Passau teilt Söder das Rampenlicht mit Weber. Es gibt zwei Hauptredner, das Publikum ist als We- ber-Fankurve ausstaffiert: Weber-Schals, Weber-Lebkuchenherzen, Weber-Schokolade. Sogar Alexander Dobrindt trägt einen Weber-Button; CSU-Kenner halten das für die lustigste Verbrüderung des Tages. Ob Söder das alles echt noch geheuer ist?

Immerhin haben die beiden Redner unterscheidbare Zielgruppen. Weber wendet sich an ganz Europa, dreißig extra eingeflogene internationale Journalisten sollen gewährleisten, dass er auch gehört wird. Die Gäste aus Dänemark oder Spanien sind zunächst eh damit ausgelastet, bayerische Eigenarten zu verarbeiten - etwa die, dass um neun Uhr morgens bereits "richtiges Bier" ausgeschenkt wird.

Eine Rede pro Europa, frei von Polemik: Kann das funktionieren am Aschermittwoch, wo das Publikum traditionell rustikale Erwartungen hat? Weber ist offenbar fest entschlossen, den Beweis anzutreten, und seine Partei hilft ihm nach Kräften. Sogar der niederbayerische CSU-Chef Andreas Scheuer, mit subtilen Botschaften noch selten aufgefallen, ruft bei der Begrüßung: "Diese Dreiländerländerhalle ist von Europa mitgesponsert, deshalb sitzen wir hier." So nah kann Brüssel plötzlich sein.