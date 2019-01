8. Januar 2019, 18:40 Uhr Aschau im Chiemgau Fahrer nach Unfallflucht festgenommen

Nach einem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht im Chiemgau hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige soll mit seinem Wagen in Aschau eine 23-Jährige erfasst und so schwer verletzt haben, dass sie im Krankenhaus starb. Auch gegen zwei Mitfahrer ermittelt die Polizei, wie sie am Dienstag mitteilte. Das Unfallopfer war am Sonntagmorgen mit einem Begleiter auf dem Heimweg von einer Disco. Kurz vor vier Uhr wurde die Frau von dem Auto erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der Fahrer des Wagens fuhr weiter und verlor dabei ein Autoteil. Eine Mitfahrerin hatte gemeldet, dass am Auto ihres Vater das verlorene Fahrzeugteil fehlt. Auf die Spur des Fahrers kamen die Ermittler nach der Auswertung von Videokameras. Die Gruppe hatte sich in dem gleichen Club aufgehalten wie das Unfallopfer.