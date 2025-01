Von Olaf Przybilla

Welche strafrechtlichen Vorwürfe lagen vor gegen den 28-Jährigen, der am 22. Januar 2025 in Aschaffenburg einen Mann und ein Kind ermordet haben soll? Warum war der Mann nicht in Haft, obwohl er am 23. Dezember 2024 eine 40-tägige Haftstrafe hätte antreten müssen? Und wie wurde er gerichtlich betreut? Eine Dokumentation der Süddeutschen Zeitung.