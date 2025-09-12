Ein Polizist aus Unterfranken wird sich wegen des Vorwurfs der Strafvereitelung im Amt vor Gericht verantworten müssen. Wie das Amtsgericht Aschaffenburg mitteilt, ist die Anklage gegen den Beamten zugelassen worden. Für den brisanten Prozess wurden zwei Verhandlungstage Ende Oktober anberaumt.

Der Beamte steht im Verdacht, im August 2024 trotz konkreter Verdachtsmomente als „Sachbearbeiter“ kein Ermittlungsverfahren gegen den späteren mutmaßlichen Messerangreifer vom Park Schöntal in Aschaffenburg, Enamullah O., eingeleitet zu haben. Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge soll der 28-jährige O. fünf Monate vor der Attacke in Aschaffenburg bereits in einer Flüchtlingsunterkunft in Alzenau eine Mitbewohnerin aus der Ukraine mit einem Fleischermesser attackiert haben.

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll es sich nach diesem Vorfall in Alzenau „aufgedrängt“ haben, dass der 28-Jährige dort bereits eine gefährliche Körperverletzung begangen hat. So hätten die Ermittlungen ergeben, dass per Notruf alarmierte Streifenpolizisten den Fall in Alzenau aufgenommen und „mehrere Verletzungen“ betroffenen Frau dokumentiert hätten. Der erheblich alkoholisierte O. war, als die Beamten in der Unterkunft eintrafen, von anderen Bewohnern am Boden fixiert worden.

Messerangriff in Aschaffenburg - ein halbes Jahr danach : „Du siehst, wenn der Lebensfunke im Auge erlischt“ Der Gärtner, der Erste Hilfe leistete, der Kita-Chef und der Vater eines schwer verletzten Kindes: Drei Menschen berichten, wie sie die Tat im Park Schöntal erlebt haben – und wie es ihnen heute geht. SZ Plus Von Max Weinhold Hernandez ...

Eine Mitbewohnerin hätte einen Streifenbeamten darauf hingewiesen, dass O. eine ebenfalls alkoholisierte 44-Jährige gewürgt und mit einem Messer verletzt haben soll. Für kurze Zeit war O. daraufhin in Sicherheitsgewahrsam genommen worden. Kam dann aber wieder frei, ohne dass – so die Anklagebehörde – die Staatsanwaltschaft per polizeilicher Anzeige von der mutmaßlich gefährlichen Körperverletzung informiert worden sei.

Die Anklage gilt deshalb als brisant, weil nach Einschätzung von Juristen ein Ermittlungsverfahren gegen O. womöglich zu einem Haftbefehl oder einer strafrechtlichen einstweiligen Unterbringung des 28-Jährigen hätte führen können. Die zuständige Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wollte sich auf SZ-Anfrage nicht „zu hypothetischen Geschehensabläufen“ äußern. O. war kurz zuvor bereits rechtskräftig wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden.

Auch war er mehrfach kurzzeitig psychiatrisch behandelt worden. Sowohl die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg als auch psychiatrische Sachverständige gehen inzwischen davon aus, dass O. beide mutmaßlichen Messerattacken – sowohl die von Alzenau als auch die von Aschaffenburg – im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat. Bereits in beiden Fällen also schwer psychisch erkrankt war.

Der von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit Ermittlungen beauftragten Staatsanwaltschaft Coburg zufolge hat sich der Polizist im bisherigen Verfahren über seinen Verteidiger zu den Vorwürfen geäußert und „strafbares Verhalten im Ergebnis in Abrede gestellt“. Auf SZ-Anfrage beim zuständigen Polizeipräsidium will sich der beschuldigte Polizist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu den Vorwürfen gegen ihn äußern. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.