Es könnte kaum höhnischer wirken angesichts dessen, was ihm der Dolmetscher gerade übersetzt: Wie Enamullah O. auf die Kinder im Aschaffenburger Park Schöntal aufmerksam wurde. Wie er sich auf Youtube „motivierende Kampfmusik“ anhörte, wie er dabei die Kinder beobachtete, die in einem Bollerwagen saßen. Wie er sie angriff, einen Jungen, ein Mädchen, beide zwei Jahre alt, mit einem Küchenmesser, 31 Zentimeter lang. Wie er den Jungen tötete und einen Mann, der zur Rettung kam. Wie er das Mädchen verletzte und einen anderen Mann verwundete, der helfen wollte. Enamullah O. gähnt.
Tödliche Messerattacke in Aschaffenburg„Er hat sich in einem Wahn befunden“
Ein kleiner Junge tot, der Mann, der ihm helfen wollte, ebenfalls. In Aschaffenburg beginnt das Verfahren gegen Enamullah O. Sein Anwalt sagt, er sei ein „sehr, sehr kranker Mensch“.
Von Max Weinhold Hernandez, Aschaffenburg
