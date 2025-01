Hunderte Menschen haben am Freitagnachmittag in Aschaffenburg gegen eine Kundgebung der AfD protestiert. Deren Landesverband hatte zum Gedenken an die Opfer der Messerattacke aufgerufen, dafür war der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke angereist. Er darf offiziell als Rechtsextremist bezeichnet werden. Mit dabei war auch Katrin Ebner-Steiner, die Vorsitzende der Landtagsfraktion, zusammen mit mehreren Landtagsabgeordneten. Ebenso AfD-Landeschef Stephan Protschka und der hessische AfD-Chef Robert Lambrou.