Der Verdächtige von Aschaffenburg hätte eigentlich Ende Dezember 2024 für mehr als einen Monat ins Gefängnis kommen sollen. Er trat diese Strafe aber laut Staatsanwaltschaft Schweinfurt nie an.

Der Mann war zuvor an zwei verschiedenen Gerichten zu Geldstrafen verurteilt worden. Die erste Geldstrafe zahlte er nicht, weshalb er am 23. Dezember 2024 eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen antreten sollte – was er aber nicht tat. Es gibt eine gesetzliche Regel, wonach ein Gericht bei zwei verschiedenen Verurteilungen unter bestimmten Bedingungen eine sogenannte Gesamtstrafe bilden muss, erklärte die Staatsanwaltschaft. Erst dann sei klar, wie lang der Verurteilte tatsächlich in Haft muss – oder wie viel Geld er zahlen muss.

In der Zwischenzeit sei dann das zweite Urteil mit Geldstrafe rechtskräftig geworden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Deshalb habe das Amtsgericht Schweinfurt erst über eine Gesamtstrafe entscheiden müssen. Das erfolgte „unter anderem wegen zwingend erforderlicher Zustellungen und Übersetzungen“ nicht. So blieb der 28-jährige Afghane bis zum 22. Januar auf freiem Fuß.

Der Mann wird verdächtigt, am Mittwoch gezielt eine Gruppe von Kindern im Aschaffenburger Park Schöntal angegriffen zu haben. Ein zweijähriger Junge starb, ebenso ein 41-jähriger Mann, der den Angreifer stoppen wollte. Der Tatverdächtige wurde kurz danach festgenommen. Er befindet sich seit Donnerstagabend in einer psychiatrischen Einrichtung. Eine Ermittlungsrichterin hatte die Unterbringung auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet.

Einen Unterbringungsbefehl gibt es in der Regel, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass ein Verdächtiger zur Tatzeit aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war. Dem 28-Jährigen wird zweifacher Mord, zweifacher versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hat er sich zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Der Tatverdächtige war zudem ausreisepflichtig. Ein Asylverfahren war beendet worden, weil er nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erklärt hatte, freiwillig ausreisen zu wollen. Dennoch sind Fragen offen. Auch, weil der Mann schon mehrmals wegen Gewaltdelikten aufgefallen war. Zudem war er mehrmals in psychiatrischer Behandlung. Welche Behörde wann was über den Mann wusste, ist offenbar noch nicht geklärt.

Verletzte Frau aus Klinik entlassen

Zwei Tage nach der Messerattacke in Aschaffenburg hat eine schwer verletzte Erzieherin, die die Kindergartengruppe im Park betreut hatte, das Krankenhaus verlassen können. Die Frau hatte sich bei dem Vorfall den Arm gebrochen. Das zweijährige Mädchen aus Syrien und ein 72 Jahre alter Deutscher, die von dem Angreifer schwer verletzt wurden, befinden sich nach wie vor in einer Klinik. „Das Kind wird nicht vor Montag entlassen“, sagte ein Polizeisprecher.

Am Donnerstagabend hatten sich etwa 3000 Menschen zum stillen Gedenken für die Opfer versammelt.

Die politische Debatte nach der Tat, mitten im Wahlkampf, hat längst Fahrt aufgenommen. Forderungen nach Verschärfungen in der Migrationspolitik werden laut, ebenso gegenseitige Schuldzuweisungen. Nun äußert sich auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Bayern. „Die Zeiten des bloßen Redens und Beileidsbekundungen und politischer Diskussionen muss ein Ende finden“, teilt der Vorstand mit.

Die Gewerkschaft fordert mehr Kompetenzen für die Polizei, eine bessere technische Ausstattung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz, mehr Videoüberwachung im öffentlichen sowie die bessere Vernetzung der Polizeien der Länder und des Bundes und mehr Personal. „Wenn jetzt nicht in die innere Sicherheit ähnlich wie bei der Bundeswehr investiert wird, dann war’s das mit der inneren Sicherheit und die Bevölkerung wird es ausbaden“, sagt der Landesvorsitzende Florian Leitner.

Außerdem fordert er eine „sinnvolle Begrenzung der illegalen Migration“. Es lasse sich nicht mehr schönreden, dass Deutschland ein Integrationsproblem habe. Vor allem fehle es am politischen Druck und am Willen, abzuschieben.

Es steigen die Befürchtungen, dass die Tat im Wahlkampf instrumentalisiert wird. Die bayerische AfD hat für den Freitagnachmittag zu einer Gedenkveranstaltung im Park Schöntal aufgerufen. Möglicherweise wird auch Thüringens AfD-Chef Björn Höcke teilnehmen, er hatte auf der Plattform X so etwas angekündigt.

Am Sonntag wird eine Trauerfeier mit ökumenischem Gedenkgottesdienst in Aschaffenburg stattfinden, zu dem sich auch Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD) und Ministerpräsident Markus Söder angekündigt hat. Er hat für den Sonntag in ganz Bayern Trauerbeflaggung angeordnet. Die Gedenkfeier soll um 10.30 Uhr beginnen. Sie wird auf einer Leinwand auf dem Stiftsplatz übertragen. Zudem soll sie auf dem YouTube-Kanal der Stadt Aschaffenburg zu sehen sein.