In Aschaffenburg soll ein abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan am 22. Januar 2025 mit einem Küchenmesser eine Kindergruppe im Park Schöntal in der Innenstadt angegriffen haben. Ein Mann und ein kleiner Junge starben. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Was bislang zu dem Fall bekannt ist.

Was ist über die Tat bekannt?

Als mutmaßlichen Angreifer hat die Polizei wenige Minuten nach der Tat einen 28 Jahre alten Afghanen festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll er die Kindergartengruppe gezielt und unvermittelt mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Ein 41 Jahre alter Passant soll eingeschritten und vom Täter verletzt worden sein. Der Mann starb an seinen Verletzungen.

Drei Menschen wurden außerdem schwer verletzt: ein zweijähriges Mädchen aus Syrien, das mehrere Messerstiche an Hals und Nacken davontrug, ein 72-jähriger Mann mit Stichwunden im Brustbereich sowie eine 59 Jahre alte Erzieherin, die sich den Unterarm brach.

Was ist über den Tatverdächtigen bekannt?

Nach Angaben des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) ist der Tatverdächtige am 19. November 2022 nach Deutschland eingereist und hat am 9. März 2023 einen Asylantrag gestellt. Dieser war im Juni als unzulässig abgelehnt und die Abschiebung nach Bulgarien angeordnet worden, weil der Mann dort bereits Asyl beantragt hatte. Er wurde also zu einem sogenannten Dublin-Fall.

Das Bamf habe das erst am 26. Juli den bayerischen Ausländerbehörden mitgeteilt, die nicht in der Lage gewesen seien, innerhalb weniger Tage die Abschiebung nach Bulgarien zu organisieren. Am 3. August jedoch lief die sogenannte Überstellungsfrist von knapp sechs Monaten nach Eingang des Asylantrags ab. Wird diese versäumt, wird aus dem Dublin-Fall ein nationales Asylverfahren, das vom Bamf geführt werden muss. Danach sei bis zum Dezember 2024 nichts mehr gekommen, bis der Mann eben seine freiwillige Ausreise erklärt habe.

Dafür habe er sich Papiere beim afghanischen Generalkonsulat besorgen müssen, die hätten offenbar noch nicht vorgelegen, also war eine Ausreise nicht möglich. Zuletzt lebte er in einer Unterkunft in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg.

Ist der Tatverdächtige früher schon aufgefallen?

Mit der bayerischen Polizei geriet der Tatverdächtige laut Herrmann mehrmals aneinander. Wie eine Justizsprecherin mitteilte, erging am Amtsgericht Schweinfurt nach einer tätlichen Auseinandersetzung in einem sogenannten Anker-Zentrum, also einer Aufnahmestelle für Asylbewerber, im März 2023 ein Strafbefehl mit einer Geldstrafe gegen den Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Einen weiteren Strafbefehl habe er vom Amtsgericht Aschaffenburg wegen Betrugs erhalten, weil er mit einem falschen Fahrschein erwischt worden war.

Am Gericht in Schweinfurt ist darüber hinaus ein Verfahren anhängig wegen Sachbeschädigung in einem Anker-Zentrum im Januar 2024. Außerdem laufen den Angaben zufolge noch zwei Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Wie die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mitteilte, war der Mann im Mai 2024 auf das Revier der Bundespolizei in Aschaffenburg gekommen und hatte zunächst um Hilfe gebeten. Doch dann habe er mit der flachen Hand „gegen eine Beamtin geschlagen“. Als mehrere andere Beamte ihn daraufhin zu Boden brachten, soll er die Sicherung eines Waffenholsters bei einem der Polizisten gelöst haben, bevor ihm Hand- und Fußfesseln angelegt wurden. Drei Polizeibeamte wurden verletzt. Bei der Tat soll der Mann unter dem Einfluss von Cannabis gestanden haben.

Dieses Ermittlungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen, weil die Behörde die Einholung eines psychiatrischen Sachverständigengutachtens beauftragt habe. Dieser Auftrag sei aber zunächst ausgesetzt worden, weil die Zentrale Ausländerbehörde der Staatsanwaltschaft mitgeteilt hatte, der Beschuldigte wolle freiwillig ausreisen.

Im Juni 2024 soll der Mann sich am Hauptbahnhof in Aschaffenburg vor zwei Polizeibeamten an einem Bahnsteig vollständig ausgezogen und einen Streugutbehälter beschädigt haben. Im August soll er in Alzenau randaliert und ein Auto beschädigt haben. Nachdem die Polizei eingetroffen war, soll er immer wieder seinen Kopf gegen den Boden geschlagen haben. Als er daraufhin in die Klinik gebracht wurde, soll er Rettungssanitäter und Polizeibeamten getreten haben.

In keinem der Verfahren seien die Voraussetzungen für einen Haftbefehl gegeben gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft mit – auch nicht für eine strafrechtliche einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Ein weiteres Verfahren werde von der Amtsanwaltschaft Frankfurt geführt, teilte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mit. Außerdem geht die Aschaffenburger Behörde nun den Aussagen einer Zeugin nach, wonach der Mann eine Bewohnerin einer Flüchtlingsunterkunft in Alzenau mit einem Messer verletzt haben soll.

Wie geht es mit dem Verdächtigen weiter?

Am Abend nach der Tat hat eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Aschaffenburg eine einstweilige Unterbringung des Verdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Dort befinde der Mann sich inzwischen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Der Unterbringungsbefehl erging den Angaben zufolge auf Antrag der Staatsanwaltschaft und nach Anhörung eines psychiatrischen Sachverständigen.

Dem Mann wird zweifacher Mord, zweifacher versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hat er sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Worauf konzentrieren sich die Ermittler jetzt?

„Es ist alles noch im Fluss“, sagt ein Polizeisprecher am Morgen nach dem Angriff. Man trage nun alle Informationen zusammen, sowohl zum Zustand der drei Schwerverletzten als auch zum Leben des mutmaßlichen Täters. Der 28-Jährige wohnte zuletzt in einer Asylunterkunft in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg.

Zudem muss der Tatablauf rekonstruiert werden – mithilfe gesicherter Spuren vom Tatort, Zeugen sowie Bild- und Videomaterial, das Unbeteiligte womöglich gemacht haben.

Was ist über das Motiv bekannt?

Die Ermittler gehen vor allem dem Verdacht nach, dass die psychische Erkrankung des Mannes die Ursache gewesen sein könnte. Der Afghane war vor dem Angriff mindestens zweimal – im Januar und im Mai 2024 – von der Polizei in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Jedes Mal wurde er wieder entlassen. Bei einer Durchsuchung seiner Unterkunft hätten Ermittler zudem Medikamente zur Behandlung psychischer Krankheiten gefunden.

Seit Dezember 2024 habe er eine gerichtlich bestellte Betreuerin, teilte eine Sprecherin des Amtsgerichts Aschaffenburg mit, „da der Betroffene aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht in der Lage war, seine Angelegenheit rechtlich zu besorgen“. Der Beschluss sollte für drei Jahre gelten. Zu einem vereinbarten Termin mit seiner Betreuerin sei er nicht erschienen.

Hinweise auf ein islamistisches Motiv fanden die Ermittler laut Herrmann nicht.

Ob seine Schuldfähigkeit bei der Tat vermindert gewesen sein könnte oder er tatsächlich schuldunfähig war, müssen die Ermittlungen zeigen.

Warum war der Tatverdächtige noch in Deutschland?

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) teilt mit, ein sogenanntes Dublin-Verfahren sei bei dem 28-Jährigen nicht rechtzeitig abgeschlossen worden. Dieses Verfahren ist Teil des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) und dient der Klärung der Frage, welcher europäische Staat für den Asylantrag eines Schutzsuchenden zuständig ist. In den meisten Fällen ist dies der Staat, in dem der Geflüchtete zuerst EU-Boden betreten hat.

Herrmann sieht die Schuld beim Bamf (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), das dem Bundesinnenministerium untersteht. Anfang Dezember, habe der Mann dann selbst den Behörden – auch schriftlich – angekündigt, freiwillig nach Afghanistan zurückreisen zu wollen, sagt Herrmann. Er wollte sich angeblich beim Generalkonsulat Afghanistans in Frankfurt um die nötigen Papiere kümmern. Durch diesen Schritt sei sein Asylverfahren beendet worden, das Bamf habe ihn zur Ausreise aufgefordert.

Laut Herrmann war es dem Mann bis zum Tatzeitpunkt nicht gelungen, die erforderlichen Reisedokumente zu erhalten. Direktflüge nach Afghanistan gibt es zurzeit nicht, jedoch Flugverbindungen über die Türkei.

Gibt es aktuell Abschiebungen nach Afghanistan?

Nein. Laut Bundesinnenministerium wurden im vergangenen Jahr zwar 1361 afghanische Staatsbürger aus Deutschland abgeschoben. Dabei ging es allerdings fast ausschließlich um Dublin-Fälle. Ende August waren mithilfe des Golfemirats Katar 28 männliche Straftäter aus Afghanistan in ihr Herkunftsland abgeschoben worden.

Seither bemüht sich das Bundesinnenministerium – bislang allerdings ohne Erfolg – weitere Abschiebungen nach Afghanistan zu organisieren. Der Fokus liegt dabei auf Straftätern und Islamisten, die von der Polizei als gefährlich eingeschätzt werden (Stand: Januar 2025).

Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Artikels haben wir den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann fälschlicherweise als Ministerpräsidenten bezeichnet.