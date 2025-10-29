Der Messerangreifer von Aschaffenburg war einem Psychiater zufolge bei seiner Tat an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt und handelte aus Sicht des Sachverständigen deshalb nicht schuldfähig. Nach seiner Einschätzung sei „mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit weiteren aggressiven Taten zum Nachteil anderer Menschen“ zu rechnen, wenn Enamullah O. in Freiheit lebe, sagte Hans-Peter Volz am Mittwoch. Der Gutachter sprach sich deshalb in dem Sicherungsverfahren gegen den 28-Jährigen am Landgericht Aschaffenburg für dessen dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik aus.

Bei dem Angriff im Aschaffenburger Park Schöntal im Januar dieses Jahres hatte der Afghane, wie sein Verteidiger bereits zu Prozessbeginn eingeräumt hat, einen zweijährigen Jungen und einen Mann, 41, getötet, der den Kindern zur Hilfe eilte. Ein zweijähriges Mädchen, einen weiteren Helfer, 73, und eine Erzieherin, 59, verletzte er schwer.

Die Tat im Schöntal sei „mit ganz, ganz überwiegender Wahrscheinlichkeit psychotisch motiviert“ gewesen – „mit der Zielrichtung, Kinder zu treffen“, sagte Volz. Das primäre Ziel seiner Attacke „waren keine erwachsenen Menschen“, es müsse „einen Schwerpunkt um Kinder“ gegeben haben. Woher dieser rühre, blieb unklar. O. habe widersprüchliche Angaben zu den Stimmen in seinem Kopf gemacht, die ihm bei der Tat wahlweise gesagt hätten, er solle Kinder töten – oder exakt dies nicht tun. Volz verwies aber auf eine Aussage O.s bei einem Termin mit einem Psychiater knapp zwei Wochen vor der Tat. Dort habe er zusammenhangslos das Wort „Children“ gesagt. Das sei „nur ein Mosaikstein“, aber „schon in einer gewissen Entsprechung“ zu der Tat.

Dem Gutachter habe sich – auch unabhängig von dem Messerangriff – in drei Gesprächen nach der Tat „das Bild eines vollkommen psychotischen Menschen“ geboten. Es seien mehr als genügend Symptome für die von ihm gestellte Diagnose erfüllt. Diese sei „glasklar“ und basiere auf einem „unheimlich dichten Netz“ von Informationen, vor allem vorangegangen ärztlichen Befunden, zahlreichen Zeugenaussagen und seinen drei persönlichen Gesprächen mit dem Mann.

Spätestens seit Anfang 2024 sei O. paranoid schizophren, wahrscheinlich schon früher. Wie Blut- und Urinuntersuchungen ergeben hätten, habe der Mann sein Antipsychotikum „mehrere Tage vor der Tat abgesetzt“ und sei dabei sowie danach psychotisch gewesen – allerdings auch schon vor dem Absetzen der Medikamente.

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg strebt an, dass der Mann dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Seit der Tat am 22. Januar lebt er im Bezirkskrankenhaus Lohr.

Vor dem Landgericht Aschaffenburg hat sich in den vergangenen zwei Wochen der Eindruck verdichtet, als sei O. schon länger psychisch krank und lebe in seiner eigenen Welt – spätestens, wie sich durch Zeugen belegen ließ, seit er im Juli 2024 eine Flüchtlingsunterkunft in Alzenau bezogen hat. Dort soll er Ende August 2024 auch seine 45-jährige Partnerin gewürgt und mit einem Fleischerbeil verletzt haben. Manche seiner dortigen Mitbewohner schilderten, sie hätten mit O. nichts zu tun gehabt, ihn gemieden. Andere sagten, sie hätten vor dem Mann Angst gehabt, seit er die Einrichtung bezogen habe.

Ein Mitbewohner aus Algerien berichtete am Mittwoch, der Beschuldigte habe, obwohl die beiden kein Problem miteinander hatten, mehrfach gegen das Fenster des Zeugen uriniert und dabei getanzt. Auch habe er beobachtet, wie O. auf einer Bank gestanden habe und gehüpft sei „wie ein Frosch“.

Eine Frau aus der Ukraine sagte, an einem Abend habe O. stundenlang vor der Unterkunft gestanden, getanzt und geheult wie ein Wolf, bis jemand die Polizei gerufen habe. Einmal habe sie wahrgenommen, wie er mit seiner Kapuze auf dem Kopf aus der Unterkunft zu einem Park gelaufen sei und sich permanent umgeschaut habe. „Normale Menschen verhalten sich nicht so“, sagte sie. „Da haben Sie vollkommen recht“, erwiderte der Vorsitzende Richter Karsten Krebs. Ob sie den Eindruck gehabt habe, O. fühle sich verfolgt? „Ja, genau diesen Eindruck hatte ich.“

Wann genau das war, erwähnte sie nicht. Jedenfalls sagte O. in einem bei Gericht verlesenen Arztbrief aus einer Tagesklinik in Alzenau vom 8. August 2024, er höre Stimmen. Unklar ist, ob dies auch knapp zwei Wochen vor der Tat im Schöntal der Fall war. Nach dem Termin am 10. Januar 2022 notierte dies jedenfalls ein Arzt in seinem Bericht, auch eine Sozialbetreuerin des Landratsamts Aschaffenburg erinnerte sich daran, dass O. dies angegeben habe.

In einer Vernehmung mit der Polizei widersprach der Arzt dem jedoch, wie ein Ermittler vor Gericht berichtete. O. habe dem Arzt zufolge doch keine Stimmen gehört, er habe einen „sehr stabilen Patienten“ vor sich gehabt und „überhaupt keine Feststellungen gemacht, die einen psychiatrischen Handlunsgbedarf gezeigt hätten“. Trotzdem erhöhte er die Dosis eines Antipsychotikums. Die Ermittler hätten sich darüber gewundert, sagte am Mittwoch der Polizist. Eine Erklärung fanden sie nicht.

Enamullah O. wurde im Laufe des Jahres 2024 dreimal in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, weil er gefährlich für sich selbst und andere Menschen war, wurde aber stets rasch entlassen. Richter Krebs kritisierte am Mittwoch, insbesondere in einem Fall habe die „Beurteilungsgrundlage“ für die Entscheidung gefehlt, dass von dem Mann keine Gefahr mehr ausging.

Von Herbst 2024 an ging O. dreimal in die Alzenauer Tagesklinik. Insgesamt sei seine Behandlung aber „insuffizient“ gewesen, sagte der Sachverständige am Mittwoch, der dem Mann neben der paranoiden Schizophrenie eine Alkohol- und Cannabisabhängkeit diagnostizierte. Eine Intelligenzminderung sei dagegen nicht festzustellen. Die in dem Verfahren augenfällige geistige Abwesenheit des Beschuldigten, der fast ununterbrochen apathisch und oft mit offenem Mund ins Leere starrte, führte Volz ebenfalls auf seine Erkrankung zurück.

Richter Krebs sprach davon, dass der Beschuldigte an keiner Stelle des Verfahrens eine adäquate Reaktion gezeigt habe – und nicht einmal eine Rührung, als Fotos des von ihm getötete Jungen zu sehen waren. Für die Angehörigen der Opfer sei dies „schlicht und ergreifend unerträglich“. Das Urteil soll am Donnerstag fallen.