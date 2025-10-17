Zum Hauptinhalt springen

Sicherungsverfahren gegen Enamullah O. in AschaffenburgFrauen schildern die Messerattacke auf Kleinkinder

Lesezeit: 4 Min.

Das Sicherungsverfahren gegen den 28-jährigen Enamullah O. wird vor dem Landgericht Aschaffenburg geführt.
Zwei Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe berichten von dem Angriff des psychisch kranken Afghanen, bei dem ein Kind und ein Mann, der helfen wollte, getötet wurden. Die Zeuginnen erzählen auch davon, welche gravierenden Folgen dieses Ereignis bis heute für sie hat.

Von Max Weinhold Hernandez, Aschaffenburg

„Wir wissen, dass das für Sie eine schwere Situation ist“, versichert der Vorsitzende Richter Karsten Krebs der Zeugin gleich zu Beginn. „Es tut mir leid, aber wir brauchen das, um diesen Sachverhalt aufzuklären.“

Messerangriff in Aschaffenburg - ein halbes Jahr danach
:„Du siehst, wenn der Lebensfunke im Auge erlischt“

Der Gärtner, der Erste Hilfe leistete, der Kita-Chef und der Vater eines schwer verletzten Kindes: Drei Menschen berichten, wie sie die Tat im Park Schöntal erlebt haben – und wie es ihnen heute geht.

SZ PlusVon Max Weinhold Hernandez

