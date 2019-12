Die Polizei hat eine 37-Jährige in Aschaffenburg in ihrer Wohnung tot aufgefunden und einen 55 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Bei ihm handelt es sich nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft um den Ehemann der Frau. Er sei dringend tatverdächtig, die Frau getötet zu haben. Die Polizei verschaffte sich nach einem Notruf Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg-Schweinheim. Die Beamten trafen dort den stark berauschten Mann an und stießen dann auf die Leiche.