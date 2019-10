Ein Fahrer ist in Niederbayern mit mindestens 250 Kilometern pro Stunde auf einer Bundesstraße geblitzt worden. Die Polizei bestätigte am Dienstag mehrere Medienberichte. Demnach war der hochgerüstete Wagen bei Ascha (Landkreis Straubing-Bogen) deutlich schneller als die erlaubten 100 km/h unterwegs. Wie ein Sprecher der Polizei erläuterte, kann das Blitzgerät Geschwindigkeiten mehr als 250 km/h nicht mehr erfassen. Wie schnell der Fahrer genau fuhr, ist also unklar.