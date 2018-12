2. Dezember 2018, 18:51 Uhr Arzberg Einbrecher duscht und schläft

Ein Einbrecher hat es sich in einer Ferienwohnung in Oberfranken gemütlich gemacht. Er stahl unter anderem zwei Fernsehgeräte und einen DVD-Player, duschte zuvor aber und schlief in der Wohnung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Tatort in Arzberg (Landkreis Wunsiedel) habe er "ungewöhnlich ordentlich" hinterlassen - lediglich eine Fensterscheibe sei zu Bruch gegangen.