9. Mai 2019, 18:41 Uhr Artenvielfalt Eine Wölfin auch in der Rhön

Tier stammt aus einem Rudel im brandenburgischen Storkow

Von Christian Sebald

Die Jäger und die Förster in der Rhön haben es schon lange vermutet. Nun besteht Gewissheit: In den Wäldern am Fuß der Langen Rhön hat sich eine Wölfin niedergelassen. Das haben Gentests an Tierkadavern im Lauf des letzten halben Jahres ergeben. Die Lange Rhön ist ein 800 Meter hohes Basaltplateau an der Grenze zwischen Bayern und Hessen und bildet das Zentrum des Biosphärenreservats Rhön. Sie steht fast ganz unter Naturschutz. Mit der Ansiedlung der jungen Wölfin dort gibt es nun vier Wolfsregionen in Bayern. Die anderen drei sind der Veldensteiner Forst nahe dem oberfränkischen Pegnitz, der Truppenübungsplatz Grafenwöhr und das Grenzgebiet zwischen den Nationalparks Bayerischer Wald und Sumava in der Tschechischen Republik.

Die Rhöner Wölfin stammt aus einem Rudel im brandenburgischen Storkow südöstlich von Berlin. Wann sie in der Rhön angekommen ist, kann man nicht sagen. Der erste Nachweis stammt von Ende Juni 2018. Dabei handelt es sich allerdings um ein Bild aus einer Fotofalle, so dass es sich auch zumindest theoretisch um einen anderen durchziehenden Wolf handeln könnte. Wie auch immer, die Wölfin verhält sich unauffällig. Mit einer Ausnahme hat sie bisher nur Rehe, Wildschweine und andere Wildtiere gerissen. Die eine Ausnahme ist ein verwildertes Schaf, das in den Wäldern in der Region unterwegs war.

Für Wolfsexperten wie Ulrich Wotschikowsky ist jetzt die spannendste Jahreszeit. Dieser Tage könnten die Wolfspaare im Veldensteiner Forst, auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr und im Bayerischen Wald Welpen bekommen haben. Das Paar im Veldensteiner Forst hat vor einem Jahr erstmals Nachwuchs geboren. Von den vier Jungwölfen ist schon mindestens einer abgewandert. Im Bayerischen Wald sind derzeit nur noch der Rüde des vormaligen Rudels und eine seiner Töchter unterwegs - laut Wotschikowsky steht das neuerlichem Nachwuchs dort aber nicht entgegen. Bei dem Paar in Grafenwöhr wird schon seit zwei Jahren mit Nachwuchs gerechnet - bisher vergeblich.

Ob und wo es junge Wölfe gibt, stellt sich frühestens im Juli heraus. Dann verlassen die Welpen ihre Geburtshöhle, und es besteht die Chance, dass sie in eine Fotofalle tappen.