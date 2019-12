Kurz vor Weihnachten haben in Bayern Wilderer illegal Tiere erlegt. Bei Arnstorf (Kreis Rottal-Inn) wurden drei Rehkitze erschossen, ausgenommen und an einem Bach liegen gelassen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die toten Tiere am Freitag von einer Spaziergängerin gefunden. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Jagdwilderei ein. Einen weiteren Wilderer sucht die Polizei in Unterfranken: In Bischbrunn (Landkreis Main-Spessart) hatte ein Jäger Spuren eines Wilderers entdeckt und die Polizei eingeschaltet.