Die beiden neuen katholischen Kirchen in Oberbayern sind unabhängig voneinander für ihre besondere Architektur ausgezeichnet worden. Die Holzkirche St. Josef in Holzkirchen (im Bild) erhielt knapp ein Jahr nach ihrer Einweihung den Sonderpreis des Bayerischen Holzbaupreises 2018. Die Jury habe die "außergewöhnliche Formensprache und Materialität" der neuen Kirche sowie die "beeindruckende räumliche Qualität" gewürdigt, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat München am Donnerstag mit.