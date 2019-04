25. April 2019, 18:45 Uhr Arbeitsmarkt Wachstum bei Beschäftigung erwartet

Bayerns Jobcenter können für die kommenden Monate mit Beschäftigungswachstum rechnen. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) soll die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf 5,73 Millionen steigen - ein Plus von 131 000 Personen. Die Arbeitslosigkeit soll um 8800 auf knapp 205 000 Erwerbslose sinken. "Die Arbeitsagenturen sehen trotz Konjunkturdelle keine Delle bei der Beschäftigungsentwicklung", sagte der Leiter des IAB-Forschungsbereichs der dpa. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) betrachtet die konjunkturelle Abkühlung mit Sorge. In den ersten zwei Monaten 2019 habe die Industrieproduktion 3,2 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum gelegen. "Noch ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt sehr gut, doch dieser reagiert üblicherweise mit Verzögerung auf die Konjunktur", sagte VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Ob die Entwicklung am Arbeitsmarkt so weitergehe, sei ungewiss.