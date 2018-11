21. November 2018, 18:50 Uhr Arbeitsmarkt Jobs für 12 000 Flüchtlinge

Innerhalb eines Jahres haben mehr als 12 000 Flüchtlinge in Bayern einen regulären Job gefunden. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, wurde zwischen September 2017 und August 2018 ein Drittel dieser Migranten als Leiharbeiter eingestellt. Jeweils 13 Prozent fanden eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Gastgewerbe sowie bei Dienstleistungen wie etwa Wach- und Sicherheitsdiensten und in der Gebäudebetreuung. Pro Monat waren in diesem Zeitraum durchschnittlich 15 000 Flüchtlinge arbeitslos gemeldet. Als arbeitssuchend registriert waren monatlich knapp 46 000 Geflüchtete. Diese Zahl umfasst neben den Arbeitslosen auch jene Migranten, die noch einen Integrationskurs machten oder an einer Weiterbildung teilnahmen.