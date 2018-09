11. September 2018, 18:56 Uhr Arbeitsbelastung Mehr Überstunden bei der Polizei

Die Polizei schiebt eine neue Rekordzahl an Überstunden vor sich her: Ende Juni waren es 2,4 Millionen Überstunden, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage von SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher hervorgeht. Das sind fast 200 000 oder rund neun Prozent mehr als Ende vergangenen Jahres. Durchschnittlich hatte damit jeder Beamte zuletzt 76 Überstunden auf dem Konto, heißt es in dem Schreiben des Ministeriums. Das Ministerium setzt darauf, dass sich die Situation in absehbarer Zeit verbessert: "Die bis 2023 geplanten 3500 zusätzlichen Stellen für die bayerische Polizei werden die weitere Mehrarbeitsstundenentwicklung positiv beeinflussen", heißt es. 1000 Beamte leisteten rund zwei Millionen Arbeitsstunden pro Jahr. Rinderspacher warf der Staatsregierung vor, die hohe Leistungsbereitschaft der Sicherheitskräfte eklatant überzustrapazieren. "Der Freistaat muss die Fürsorgepflicht gegenüber seinen Beschäftigten endlich ernst nehmen und dringend für Entlastung sorgen", forderte er. Die neuen Personalstellen seien nicht ausreichend und kämen zu spät.