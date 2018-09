23. September 2018, 18:52 Uhr Appell an die Staatsregierung "Asylpolitik mit Zukunft und Anstand"

Flüchtlingshelfer präsentieren der CSU 60 Forderungen, an ihrem Protest beteiligen sich mehr als 100 Organisationen

Von Dietrich Mittler

Immer wieder haben Bayerns Asylhelfer sowohl an die CSU als auch die bayerische Staatsregierung appelliert, ihre bisherige Asylpolitik zu überdenken. Stets ohne Ergebnis - doch nun, knapp drei Wochen vor der Landtagswahl, wollen mittlerweile mehr als 100 Asylorganisationen aus ganz Bayern am Mittwoch erneut ihre Stimme erheben. Als Antwort auf den "Masterplan Migration" von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sowie auf den Bayerischen Asylplan von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) werden sie in München einen Katalog von 60 Forderungen "für eine bayerische Asylpolitik mit Zukunft und Anstand" präsentieren.

Der Katalog, der in Auszügen der Süddeutschen Zeitung vorliegt, wird von einem breiten Spektrum unterstützt, das von politisch eher links stehenden Gruppen bis hin zu christlich orientierten Initiativen reicht. Auch bestehende Helferkreise sowie in der Asylarbeit eingebundene Ärzte, Psychotherapeuten und Pädagogen haben den vom Aktionsbündnis "Flüchtlingsreport" initiierten Solidaritäts-Aufruf unterschrieben.

Eine der Kernforderungen der Asylhelfer geht darauf ein, dass in Bayern zahlreiche Flüchtlinge keine Arbeits- oder Ausbildungserlaubnis erhalten. "Wer arbeiten will, muss arbeiten dürfen", heißt es indessen auf Seiten der Unterstützerkreise. Sie kritisieren, dass die Staatsregierung mehr denn je nach der Devise "Aufenthaltsbeendigung sticht Integration" handele. "Auf diese Weise liegen die Potenziale der Geflüchteten für die bayerische Wirtschaft brach", heißt es im Forderungskatalog. Statt Steuern abzuführen und Abgaben in die Sozialversicherung einzuzahlen, säßen die Geflüchteten "tatenlos und frustriert in den Asylunterkünften herum". Industrie und Handwerk hoffen auch wegen des Fachkräftemangels auf zusätzliche Arbeiter. Nicht zuletzt aber würden auch die vielen tausend Asylhelfer - etliche waren viele Jahre treue CSU-Wähler - durch die bayerische Asylpolitik vor den Kopf gestoßen. "Weil all ihr Einsatz durch politischen Unwillen zunichte gemacht wird", heißt es im Forderungskatalog weiter.

Aus Sicht der Asylorganisationen müsse aber nicht nur die mit "gravierender Ungleichbehandlung" verbundene "Unterscheidung von Asylbewerbern nach der angeblichen Bleibeperspektive" oder einem sicheren und unsicheren Herkunftsland ein Ende haben. Auch "die menschenunwürdige Unterbringung" in großen Transit- und Ausreisezentren müsse beendet werden. Statt dessen sollten die Flüchtlinge wieder in kleineren Unterkünften leben können, wo ihnen von örtlichen Helferkreisen Hilfe und Begleitung zuteil wird.

Der Forderungskatalog, so sagt der Münchner Lehrer Michael Stenger als einer der Initiatoren, sei letztlich eine Reaktion auf die Ignoranz der Staatsregierung. "Ich war zwei Jahre lang in der Enquetekommission des Landtags zur Erarbeitung eines integrationspolitischen Maßnahmenkatalogs tätig. Die teils sehr guten Ergebnisse wurden jedoch noch im Augenblick ihrer Veröffentlichung in den Mülleimer getreten", sagt er. Und zwar deshalb, weil der Enquetebericht nicht mit der aktuellen Asylpolitik der Staatsregierung übereingestimmt habe.

Julia von Seiche-Nordenheim - sie ist Mitinitiatorin des Ostbayerischen Asylgipfels - ist davon überzeugt, dass die CSU derzeit zahlreiche in der Asylarbeit engagierte konservative Wähler verprellt. Aber das werde von der Regierungspartei ignoriert. "Die möchten da gar nicht erst hinschauen", sagte sie.